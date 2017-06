El PSC de Figueres impugna el procés per a la plaça de director del Museu de l'Empordà

El Grup Municipal del PSC de Figueres ha presentat aquesta setmana un recurs impugnant el Decret que establia la llista d'admesos i exclosos del Concurs per a la plaça de director del Museu de l'Empordà, així com el tribunal escollit per decidir la plaça i que consta en el mateix Decret.

La formació assegura que hi ha diversos motius que han provocat aquesta decisió, un dels quals és que "no respecta la confidencialitat dels aspirants i els exposa amb nom i cognoms, quan hi haurien de constar només a través dels seus números de DNI". "Al mateix document es nomena President de la mesa del tribunal la persona que haurà d'estar sota les ordres del futur director/a, la qual cosa vulnera el principi d'independència i no discrecionalitat que ha de garantir que en el procés cap membre del tribunal es vegi coaccionat i/o pressionat" afegeixen.

Pels membres del PSC, "no s'acredita tampoc ni la titulació, ni la categoria dels membres del tribunal que, segons la normativa vigent, han de tenir una titulació igual o superior a la que s'exigeix als aspirants". Els socialistes han sol·licitat també que els tècnics externs "siguin de fora de la circumscripció de Girona, atès que l'àmbit museístic de les comarques gironines és relativament petit, un aspecte que pot ser contraproduent en el procés d'adjudicació de la plaça".

Per tot això, el PSC ha demanat la suspensió del procés de selecció fins que "s'hagin resolt totes aquestes irregularitats i quedi garantida la imparcialitat així com la correcta aplicació dels principis de mèrit i capacitat de la convocatòria".

Reformular la convocatòria

El regidor Alfons Martínez, considera que "és una llàstima que un procés que està sent massa llarg i que havíem aconseguit encarrilar-lo amb plenes garanties i amb la unanimitat del plenari municipal, es vegi entelat d'aquesta manera". També explica que "el Museu de l'Empordà i la ciutat de Figueres no s'ho mereixen", i demana al Govern que "recapaciti i recondueixi la convocatòria de manera que tots ens sentim satisfets del resultat final".