Una sentència del TSJC anul·la l'autorització del parc eòlic de La Jonquera

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dóna la raó a Salvem l'Empordà i anul·la l'autorització per al parc eòlic de Sant Julià de la Jonquera. La decisió després de deu anys de litigi i deu mil euros de despesa tanca la porta al parc eòlic previst amb 17 aerogeneradors a la muntanya de Sant Julià. Esperen que serveixi de precedent per altres parcs que es pretenen instal·lar a les Salines Bassegoda i l'Albera, a banda del pas del Pertús.

La sentència rectifica una d'anterior, del mateix tribunal, que Iaeden-Salvem l'Empordà va recorre al Tribunal Suprem. Anul·la la resolució del 21 d'abril de 2006 de la Generalitat, explica l'entitat, que va atorgar l'autorització per a instal·lar el parc. També anul·la la resolució de l'any següent que va desestimar el recurs d'alçada de l'entitat i la Declaració d'Impacte Ambiental del projecte.

A més, Salvem remarca que "caldrà retrotraure les actuacions i en el seu cas repetir l'avaluació ambiental amb totes les dades que hi mancaven per poder avaluar l'impacte ambiental real del parc eòlic projectat".

L'entitat lamenta que "altra vegada hem hagut de recorre a la justícia per a demostrar aquesta negligència atès que la Generalitat va acceptar l'estudi d'impacte ambiental favorable dels promotors i va donar autorització al projecte". L'entitat ha lluitat des de llavors perquè s'aturi aquest i altres projectes a la comarca on només hi havia el parc eòlic de Roses.

Una llarga batalla

El projecte del parc eòlic es va presentar el 2002 per part de l'empresa Windmaster Spain S.L. Plantejava, després de canvis al projecte inicial, 17 aerogeneradors de 125 metres d'alçada. L'entitat s'hi va oposar i quan se'ls van desestimar els recursos es va presentar el contenciós al TSJC el 2007.

El 2011 el tribunal va sentenciar que no s'havien provat les "greus afectacions ambientals que havíem denunciat". Es va proposar que fos un pèrit d'un organisme públic de protecció de la natura però el tribunal va ordenar que fos un enginyer industrial. Com que es va considerar que no serviria per dictaminar l'impacte ambiental i el cost era molt elevat, l'entitat va renunciar a la peritació i el TSJC va dictar sentència desfavorable.

El 2012 es va presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, entre altres motius, perquè el TSJC "ens havia deixat indefensos" negant la possibilitat que una institució científica portés a terme la prova pericial.

L'estiu del 2015 el Surprem els va donar la raó i va revocar la sentència del TSJC ordenant obrir de nou el procediment. La prova pericial la va fer el Consell de Protecció de la Natura.



Impacte ambiental

L'informe constatava la falta de propostes alternatives de l'emplaçament; l'afectació a la tortuga mediterrània, una espècie amenaçada; la falta d'un estudi acurat a l'impacte a les rutes migratòries, entre altres consideracions que posaven de manifest que "l'Estudi d'Impacte Ambiental oferia dades genèriques i parcials que no feien

possible avaluar de manera adequada l´impacte ambiental del projecte de parc eòlic".

Projectes al territori