Denuncien la pesca il·legal de corall al Port de la Selva

Agents rurals, mossos d'esquadra i guàrdies civils van realitzar dimarts passat una actuació conjunta que va finalitzar amb la denúncia a quatre corallers que pescaven corall al Port de la Selva i la intervenció de més de 3,6 quilos de corall vermell.

Les infraccions denunciadaes es fonamenten en la pesca de corall vermell en solitari (quan la norma exigeix que la immersió s'ha de realitzar en parella i ambdós amb llicència), pesca de corall sense llicència i l'agreujant de talla mínima, atès que la mida del corall pescat ha donat un percentatge de talla mínima inferior a la reglamentària del 70%, a més de la possessió de corall vermell pescat anteriorment que no havia estat anotat al llibre de registre.

A Catalunya, les poblacions de corall vermell es troben en una situació crítica que va portar l´Administració pesquera autonòmica a reduir al 50% les llicències per a aquesta campanya de pesca, autoritzant només cinc corallers, i a establir una moratòria de la pesca de 10 anys, que s´allargarà a partir del 31 d´octubre d´ enguany fins al 2027, en base a un informe científic de principis d´aquest any que, entre d´altres coses, conclou que només entre el 4 i el 10% del corall es troba en bon estat de conservació.

La situació crítica del corall a Catalunya ha estat també objecte de discussió al Parlament. El passat 31 de gener es va adoptar per majoria de tots els grups parlamentaris la Resolució 418/XI del Parlament de Catalunya, sobre la parada biològica del corall, en la qual insta al Govern a valorar l´estat actual del corall, i justificar la necessitat de dur a terme la parada biològica del corall com una mesura eficient per a la protecció i la regeneració del corall i a reforçar el control de la pesca furtiva.

La protecció efectiva del corall vermell passa per garantir precisament el control de la pesca furtiva que al llarg dels darrers anys ha representat un impacte negatiu sobre les poblacions molt superior a la pesca de corall realitzada legalment. L´ èxit de les mesures normatives que s´han pres passa per reduir o eliminar aquesta pràctica il·lícita.