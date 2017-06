Figueres es presenta oficialment com a Ciutat Amiga de la Infància

La ciutat de Figueres ja és oficialment Ciutat Amiga de la Infància. Dijous passat l'Auditori dels Caputxins va acollir la proclamació pública d'aquest segell atorgat pel comitè de l'Estat espanyol del Fons de Nacions Unides per la Infància (Unicef), que reconeix en forma de distintiu el compromís de la ciutat amb el fonament de la participació, la defensa i la promoció dels Drets de la Infància des de les polítiques socials.

Ciutat Amiga de la Infància és un reconeixement que Unicef va concedir el 2016 a un total de 55 nous municipis en l'àmbit nacional (entre els quals s'inclou Figueres). Actualment hi ha 170 ciutats de l'Estat que ja disposen d'aquest reconeixement, 13 de les quals són catalanes. El passat 15 de novembre les localitats premiades van poder recollir aquest segell a Santander, el qual té una validesa de quatre anys (començant aquest 2017 i fins a l'any 2020).



Treballar en xarxa

El programa Ciutat Amiga de la Infància pretén impulsar i promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant en l'àmbit local i fomentar el treball en xarxa entre els diferents municipis que en formen part. L'objectiu és que els governs municipals desenvolupin polítiques locals d'infància tot implementant plans d'infància amb pressupostos adequats i fomentant la participació dels ciutadans menors de 18 anys en la presa de decisions.

D'aquesta manera, es vol fer de les ciutats entorns més habitables i apropiats per als infants. Els reconeixements com a Ciutat Amiga de la Infància i com a experiències de bones pràctiques es concedeixen cada dos anys després d'un procés de seguiment als municipis i a les institucions.

A l'acte de Figueres hi va assistir Ignasi Casanova, el vicepresident d'Unicef a Catalunya, que va recordar que l'objectiu principal de l'organització «és vetllar pels drets dels Infants arreu del món, una norma que hauria de ser sempre d'obligat compliment».

Casanova va voler matisar que «tots els nens i les nenes tenen ple dret de viure la seva infància, créixer amb plenitud, i ser protegits contra la violència i els abusos. També tenen dret a expressar les seves opinions i els adults l'obligació d'escoltar-les i tenir-les en compte. Els infants són ciutadans de ple dret».



Un «orgull» per a la ciutat

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va remarcar que rebre aquest segell suposa «un honor» i un «orgull» per a la capital altempordanesa. «El que ens omple més és que suposa tot una feina feta, una tasca de planificació i de projecte. L'aposta pels infants, per l'educació, la cultura i l'esport, és també una aposta per la cohesió i el progrés de la ciutat» va explicar l'alcaldessa. «Figueres és una ciutat que en els darrers 10 anys s'ha rejovenit per l'entrada de població nouvinguda i també per pròpia evolució demogràfica de les famílies locals» va afegir.

A més dels parlaments de caràcter més institucional, la celebració va comptar amb la presència dels mateixos protagonistes: els nens les nenes de la ciutat. Les joves Júlia Cañadas i Núria Dumanjó, totes dues conselleres del Consell Ciutadà d'Infants de Figueres, van ser les encarregades de presentar una part de l'acte.

També es va fer una taula rodona amb tres dels membres del Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya i l'educador, psicòleg i periodista Jaume Funes. El trio compost per Meritxell Castany, Jaume Verdaguer i Jordina Rodríguez van posar sobre la taula alguns dels temes que preocupen més els joves de la ciutat, com per exemple la manca de carrils bici en algunes zones de Figueres. L'acte es va cloure amb una foto de família amb tots els participants.