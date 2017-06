L´Ajuntament defensa que el concurs del Museu és legal

Després que el PSC de Figueres presentés un recurs en què impugna el Decret que establia la llista d'admesos i exclosos del Concurs per a la plaça de director del Museu de l'Empordà així com el tribunal escollit per decidir la plaça i que consta en el mateix Decret, no s'han trigat a sentir les primeres reaccions al respecte.

L'equip de govern de la ciutat va explicar ahir que el recurs que havia presentat el grup encapçalat per Pere Casellas «no tindria cap tipus d'efecte sobre el procés i que la situació del concurs no es veuria afectada ni tampoc endarrerida». La formació dels socialistes també havien denunciat certes irregularitats i una manca d'imparcialitat a la convocatòria, unes afirmacions «totalment falses» segons l'Ajuntament.

L'equip de govern de Marta Felip va acusar els socialistes de «posar pals a les rodes» a l'hora de parlar d'un tema important a la ciutat que «no es pot endarrerir més», ja que «la selecció d'un director pel Museu de l'Empordà va directament lligada amb la implantació del seu nou projecte, el qual s'hauria de posar en marxa durant el mes de setembre».