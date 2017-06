Empuriabrava fa mig segle

El 26 de juny de 1967, la Comissió Provincial d´Urbanisme va concedir el primer permís d´obres per a la construcció d´Empuriabrava. Els terrenys d´aiguamolls es convertirien en pocs anys en una marina de canals navegables i un dels motors econòmics i turístics de la població. Hi resideixen unes 7.000 persones tot l´any, però té capacitat per a 46.000. Castelló celebrarà avui l´acte principal de la commemoració.

L´àrea entre la platja de Castelló, el riu la Muga, el rec Salins i la c-260 era antigament «una terra de sutzures, humida i d´aiguamolls gairebé despoblada». Així ho explicava l´historiador i director del Museu d´Història Medieval de la Cúria-Presó, Jordi Canet. Excepte alguns masos, la resta del territori –més tard la macrourbanització- només estava poblada per petites parcel·les. A la part marítima únicament s´hi situava una zona de càrrega i descàrrega de barques a la desembocadura propera a la platja.

Els propietaris de quatre dels cinc masos –Antoni de Moxó, marquès de Sant Mori, i altres empresaris com Miquel Arpa i Ferran de Vilallonga– van ser els impulsors del projecte. Els canals i carrers es van començar a construir a partir de 1965. Urbanisme va aprovar el Pla Parcial d´Ordenació «Ampuriabrava» el 26 de juny de fa mig segle. A partir d´aquell moment, les màquines van ocupar cada mil·límetre d´aquest territori aixecant habitatges a peu dels canals on començaven a veure´s els primers vaixells. La innovadora oferta va atraure ràpidament els primers turistes. La comunitat alemanya va ser la més important. Avui aplega uns 12.000 apartaments, hotels, càmpings, entre altres serveis. Hi conviuen primeres, segones residències i allotjaments turístics. Les veus crítiques consideren que li cal inversió per millorar-la i s´auguren canvis en la gestió dels canals que podrien passar a mans de l´Ajuntament.

Al marge de repensar el futur, el municipi celebra l´efemèride. «Empuriabrava: 50 anys compartint» és el títol de l´acte que se celebrarà avui a l´envelat de la plaça de les Palmeres. Un còctel popular i un xou presentat i conduït per Guillem Albà i la Marabunta són els actes principals. La gala inclourà el lliurament dels reconeixements «Empuriabrava 50 anys» a algunes de les persones que han estat representatives al llarg de la història de la marina residencial; la presentació de la banda sonora del 50è aniversari d´Empuriabrava, que porta per títol I just wanna be with you, del compositor castelloní Marc Timón; i se servirà el pastís d´aniversari (amb la colla de diables Senyors del Foc). Un ball de fi de festa amenitzat pel grup musical Bananna Beach tancarà l´acte principal de la celebració.