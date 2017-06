Un home n´apunyala un altre a Llançà i el deixa ferit greu

Apunyalament a ple dia a Llançà. El succés va acabar amb un home ferit greu de la zona de l'abdomen i l'autor de la ganivetada fugit. L'apunyalament es va desencadenar pels volts de les sis de la tarda al carrer de Rafel Estela de Llançà. Per causes que s'investiguen, un home –de nacionalitat marroquina– que estava amb la seva parella al carrer, va clavar una ganivetada a un altre home a plena via pública. Després de l'apunyalament, l'autor va fugir a peu de la zona. Ràpidament, testimonis dels fets van alertar el telèfon d'emergències 112 i al lloc s'hi van desplaçar la Policia Local de Llançà, els Mossos i el SEM, que va activar l'helicòpter medicalitzat.

Els serveis mèdics van atendre el ferit, un home de 46 anys de nacionalitat romanesa. La víctima va ser traslladada en helicòpter, que va aterrar al camp de futbol de Llançà, ferit de gravetat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va ser operat.

Tot seguit, la policia va començar la recerca del fugitiu, que la policia té identificat. Es desconeix el motiu de l'apunyalament. Els agents van pentinar la zona de l'estació del tren i la rodalia, zona per on semblava que s'havia escapolit després del succés però en tancar l'edició encara no l'havien localitzat.

La dona que estava amb l'agressor, per la seva banda, va restar al carrer després del fet i presentava símptomes d'anar molt beguda.