L'Escala estrena nova imatge al litoral

L'Escala donarà punt final en un dies a la transformació d'un dels trams litorals més emblemàtics des de l'antic port de la platja fins al Port d'en Perris. Entorn d'aquest punt hi nasqué el nucli urbà. Les obres han posat al descobert justament les restes d'una torre de guaita del segle XVII, d'aquells primers anys. L'entorn és avui un espai a un sol nivell amb grades per mirar el mar al primer tram i a la platja del Port d'en Perris. I a la Punta, una gran plaça. Els cotxes i aparcaments han desaparegut.

El projecte per millorar la façana marítima ha estat polèmic des dels seus inicis i ha dividit el municipi entre aquells a qui els sembla una millora i els detractors.

La proposta inicial és de l'arquitecte Carlos Ferraté la qual planteja eliminar el trànsit i prioritzar el vianant amb un espai d'un sol nivell obert al mar. Es va fer una exposició durant la Festa Major del 2013 durant la qual va ser pregoner.

L'Ajuntament, llavors encapçalat per Estanis Puig (PSC) va decidir tirar-ho endavant. Des dels inicis va tenir l'oposició de part dels veïns. Tot i que es van fer reunions amb el sector comercial i veïns afectats, sempre s'ha treballat sobre el mateix projecte. Aquesta és una de les crítiques. Un sector considera que podria haver-se obert a més propostes. L'obra va motivar fins i tot la creació de la plataforma l'Escala Cívica.

La reforma prevista per al 2015 es va decidir ajornar fins passades les eleccions d'aquell any. Els socialistes tornaven a guanyar, ara amb Víctor Puga al capdavant, i el triomf amb majoria han defensat que els legitimava per mantenir una proposta que els escalencs coneixien. El gener del 2016 es va iniciar la primera fase de la reforma des de la platja fins a la Punta. Va costar al voltant d'un milió d'euros, gairebé el doble del previst inicialment.

Les veus a favor defensen l'increment d'activitat a la zona i de millora de la imatge. La part crítica, en canvi, qüestiona la imatge grisa que impera, la pèrdua d'identitat i problemes com el moviment de sorra quan fa vent.

La segona fase, des de la Punta fins al Port de'n Perris, es va iniciar l'any passat. Si a la primera part es van trobar amb problemes pel mal estat dels serveis, en aquesta van aparèixer restes: una antiga estació de salvament de nàufrags i restes de la torre de guaita.

L'obra, segons l'Ajuntament, acabarà aquesta setmana, encara que poden quedar alguns petits detalls. S'espera que els negocis d'aquest sector rebin un revulsiu com va passar en el primer tram. Per les veus crítiques, veïns i grups polítics de l'oposició, s'ha malmès el front marítim amb una obra que ha causat un fort impacte.