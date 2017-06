El propietari d´una casa de l´Escala enxampa una dona robant i la reté

Els Mossos d´Esquadra de la comissaria de l´Escala juntament amb agents de la Policia Local de l´Escala, van detenir aquest dilluns una dona per haver robat a ple dia en una casa de la població.

Pels volts de les quatre de la tarda una patrulla mixta formada per aquests dos cossos policials va ser requerida per tal d´adreçar-se al carrer Tarragona, atès que en una casa s´hi estaria perpetrant un robatori.

L´alerta la va donar el propietari que en entrar al domicili va escoltar uns sorolls i va enxampar una dona regirant una estança de la casa.

Quan la patrulla va arribar al lloc va contactar amb el propietari, que tenia retinguda la persona que estava robant.

La dona havia regirat dues habitacions i havia preparat diversos objectes que volia sostreure. Va quedar detinguda per la seva presumpta relació amb un delicte de robatori amb força a interior de domicili.

Tot apunta que la detinguda anava acompanyada d´un segon lladre, per aquest motiu hi ha una investigació oberta per localitzar-lo.

La detinguda, de 32 anys, de nacionalitat espanyola és veïna de Figueres.

Compta amb antecedents i passarà properament a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.