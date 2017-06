Roses revisarà la prohibició de jugar a pilota en algunes places i espais públics

Les places, els parcs i els carrers de la vila de Roses seran revisats i estudiats per tal de definir si els infants hi poden jugar a pilota o no. Així es va decidir en el ple d'ahir, en el qual es va aprovar la moció presentada pel grup municipal d'ERC amb 7 vots a favor, 5 abstencions i 5 vots en contra.

Aquesta regulació d'espais públics té com a objectiu redactar una ordenança de civisme per tal de determinar quins llocs són aptes per permetre el joc i, a la vegada, mirar de definir si són compatibles amb altres possibles usos que se li hagin de donar als espais en qüestió. Aquesta regulació facilitarà també als veïns, a la policia i a l'administració tenir a disposició una eina que permeti fer-hi complir el civisme.

El primer dels passos serà fer un inventari dels llocs on hi ha el cartell de prohibit jugar a pilota. Actualment en tenen comptabilitzats més d'una desena, però creuen que n'hi ha molts més. L'ordenança no permetrà que es pugui treure el cartell a tots els espais, ja que alguns d'ells no reuneixen les condicions mínimes de seguretat i convivència per poder-ho fer. En aquells on prevalgui la negativa, s'acompanyarà les senyalitzacions actuals amb la regulació que s'hagi definit.

Actualment només es disposen d'un cartell que, segons la formació d'ERC, transmeten un missatge negatiu i antipedagògic que serveix tan sols com a impacte visual. Algunes de les propostes que contempla la formació passen per agafar missatges com «Juguem plegats» o «Juga amb respecte».

Un altre dels punts que té en compte la moció és estudiar les experiències d'altres municipis sobre la regulació inclusiva dels espais públics per mirar quines solucions han adoptat altres pobles i ciutats de la demarcació.