Una tromba d'aigua inunda els carrers de Cadaqués en pocs minuts

Una tromba d'aigua ha inundat diversos carrers propers a la riera de Cadaqués aquest matí. La tempesta ha omplert la riera ràpidament.

Per aquesta tarda hi ha un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteix que a les comarques gironines hi ha la possibilitat que es produeixin xàfecs que aniran acompanyats de tempesta, localment amb pedra i puntualment hi haurà ratxes fortes de vent que bufaran de component nord i oest amb intervals de vent fluix i de direcció variable. Les temperatures màximes baixaran lleugerament.