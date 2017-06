La comunitat científica vol acostar el cap de Creus a la ciutadania

El Departament de Territori i Sostenibilitat continua amb el procés de participació per a la redacció del nou Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Cap de Creus (PRUG), en l'àmbit marí, que es va aturar el 2014 per les queixes del territori. Ahir va ser el torn de la comunitat científica i les entitats conservacionistes, que van coincidir en bloc que el problema principal al qual s'enfronten és «al desconeixement» de la zona del Parc Natural.

Els set assistents a la reunió que es va dur a terme a la seu de la Generalitat a Girona, van posar sobre la taula la manca de coneixement del medi per part de la ciutadania, els quals moltes vegades no respecten les normatives «perquè no saben el què hi ha». Andrea Gori, de l'Institut de Ciències del Mar, va atribuir part de la culpa a la manca de senyalització actual. «La gent ha de saber què es pot fer, què no i el perquè» va explicar.

Josep Maria Gili, del mateix Institut, va lamentar «el buit que hi ha entre el món científic i la població» i va afegir també, que s'ha de parlar amb Costes per no tenir projectes contradictoris i aportar més documentació.



Més flexibilitat

Un altre dels arguments que va tenir més pes durant la reunió, va ser la necessitat de treballar des d'una certa «flexibilitat». Bernat Hereu, professor de la Universitat de Barcelona, va argumentar que «amb el pas del temps apareixen noves activitats i el mateix medi pot patir canvis. La normativa ha de ser flexible perquè es pugui reaccionar a temps abans que apareguin nous conflictes».

Durant les més de dues hores que va durar la trobada es van proposar altres punts favorables a tenir en compte a l'hora de la redacció del PRUG. Entre aquests va sortir la necessitat de disposar d'una bona cartografia, una distribució del parc per zones, una centralització de la informació científica o la disposició de recursos de fiscalització que facin complir el què s'hagi decidit.

Durant la pròxima setmana Territori es reunirà encara amb un darrer col·lectiu, el dels pescadors. Una de les trobades es durà a terme a Roses i una segona tindrà lloc a Port de la Selva. Un cop escoltades totes les parts afectades, es procedirà a la redacció del document de les bases per a la redacció del PRUG que serà validat per les prop de 150 persones que han assistit a les reunions i, posteriorment, presentat a la junta del Parc Natural del Cap de Creus.

Aquesta serà l'encarregada de donar-hi el darrer vistiplau abans de passar a la redacció oficial. El responsable de planificació del Territori, Francesc Diego, va explicar que «el propòsit és escoltar el territori» i «buscar una manera de dur a terme les activitats socioeconòmiques sense que la conservació se'n ressenti». La voluntat és que el Pla Rector d'Ús i Gestió estigui enllestit de cara a l'any vinent.