La pedregada malmet més del 50% de la producció de raïm a Garriguella, Vilajuïga, Pau i Mollet de Peralada

La pedregada que va caure aquest dimecres a l'Alt Empordà ha malmès més del 50% de la producció de raïm a la zona de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Mollet de Peralada. La DO Empordà parla d'un episodi "excepcional" perquè la calamarsada va arribar a afectar fins a 300 hectàrees de vinya. La zona que se n'ha endut la pitjor part és, precisament, Garriguella. Dins de la desgràcia, però, des de la denominació d'origen asseguren que, si bé la pedra farà ressentir la quantitat de producció, no afectarà la qualitat del raïm que s'ha salvat. "Com que els grans encara són petits no han format sucres; si hagués arribat quan el raïm estigués més madur, les ferides haurien provocat molts focus de podrit", explica el responsable de la comissió tècnica de la DO, Toni Grau.