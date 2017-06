La pluja desllueix la revetlla de Sant Pere a Figueres

El que havia de ser l'acte inaugural més destacat del dia va acabar en no res per culpa de la pluja. Figueres estava preparada ahir per inaugurar la revetlla del patró de la ciutat, Sant Pere, amb el pregonet a càrrec del Consell Municipal dels Infants des del balcó del Teatre Jardí. Les condicions meteorològiques no van permetre que es fessin els parlaments, com tampoc l'actuació infantil del grup Xip Xap, que havien de presentar el seu espectacle «Que peti la plaça».

L'Ajuntament va posposar l'acte per al pròxim mes de juliol, mantenint els concerts de l'Orquestra Montecarlo i Hotel Cochambre a la plaça Catalunya. Aquest va ser un dels plats forts de la programació dedicada a la festivitat, però ni molt menys l'única, ja que enguany aquesta s'allargarà fins diumenge amb 36 activitats diferents.

Una bona part dels actes de la Festa de Sant Pere han estat programats en el marc de la capitalitat de la sardana i del bicentenari del naixement de Pep Ventura. Entre ells, destaca la retransmissió en streaming de l'Aplec de Cultura Popular Adifolk des d'Ostrava a la República Txeca, que es farà l'1 de juliol a la plaça Josep Tarradellas amb una pantalla gegant.

Dilluns passat ja es va celebrar el concert del compositor Jordi Molina, que va presentar el seu treball Matèria del temps.



Tornen les justes

Una de les novetats que s'han incorporat és la celebració de les Justes del Rei Jaume, que enguany s'han traslladat de les Festes de la Santa Creu a les de Sant Pere, aprofitant la proximitat de la celebració del 750 aniversari de la Carta Pobla de Figueres. Les Justes tindran lloc dissabte, 1, i diumenge, 2 de juliol, al Parc Bosc i al passeig Nou, una zona cèntrica, propera a la Rambla i a la zona oest, on recentment s'han fet actuacions de millora de l'entorn.

El programa també inclou les activitats organitzades per la Cate fins al 2 de juliol, i la diada castellera a la Rambla, amb la participació de la Colla Castellera de Figueres, els Marrecs de Salt, els Xerrics d'Olot i els Esperxats de l'Estany, que tindrà lloc diumenge.

Finalment destaquen les visites guiades «En Pep de la tenora» i «La Guerra Civil a Figueres 1936-1939», que es faran dijous 29 de juny a les 11.30 h i a les 17.30 h respectivament seguint una ruta pels llocs més emblemàtics de la ciutat a partir d'aquestes temàtiques.