Roses estrena un nou cicle basat en la música clàssica

La vila de Roses va estrenar diumenge passat «Música i Patrimoni», un certamen dedicat al gènere clàssic. Aquest cicle de concerts, iniciativa de l'Ajuntament de Roses i de la pianista Carme Vilà, neix amb l'objectiu de recuperar les audicions de música clàssica a l'aire lliure per a les nits d'estiu.

També aposta per la qualitat dels intèrprets i la bellesa dels escenaris que indrets com la Ciutadella o el castell de la Trinitat poden oferir per gaudir d'una vetllada musical, i que el consistori preveu mantenir en futures edicions.