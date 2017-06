Un camió bolca i obliga a tallar la C-26 a l´altura de Borrassà

Un camió va bolcar ahir pels volts de les tres de la tarda a la carretera C-26 a l'altura del poble de Borrassà. El succés va provocar que el Servei de Trànsit hagués de fer desviaments per la GIV-5128. Malgrat ser un accident aparatós ningú no va resultar ferit. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar immediatament al lloc dels fets, on no va ser necessari atendre ningú.

La retirada del vehicle pesant, combinat amb les condicions climàtiques de la jornada d'ahir, marcada sobretot per la pluja, va fer que la tardança a evacuar el camió, generés aturades de 2 quilòmetres en ambdós sentits de la marxa fins ben bé passades les vuit del vespre.