Castelló vol posar un nou rètol a l´Ecomuseu-Farinera

Aquest any 2017 l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries es proposa millorar la visualització de la façana exterior per tal de fer-la més atractiva i animar els visitants que passen per davant de l'equipament a visitar-lo. Aquesta és una de les accions que el museu té previst desenvolupar amb motiu de la celebració dels 20 anys de la creació de l'ens autònom. La primera d'aquestes accions ha estat incorporar la paraula «museu» a la façana exterior que dona al carrer sant Francesc, en línia amb la senyalització ja existent de la biblioteca. D'aquesta manera, ambdós equipaments queden senyalitzats compartint una mateixa estètica. També es preveu una millora del paviment i el tancament extern del pati del museu.