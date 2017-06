Condemnat a 19 anys de presó per assassinar una dona a Sant Pere Pescador

El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 19 anys de presó per a Musa Baldeh, l'home que va assassinar la dona a ganivetades a Sant Pere Pescador el 17 de novembre del 2014. Com ja va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el Suprem desestima íntegrament el recurs de la defensa que desgranava fins a set arguments contra la sentència que va condemnar Baldeh per un delicte d'assassinat amb una circumstància agreujant de parentiu i una atenuant de confessió.

Segons el relat de la sentència, Baldeh va atacar la víctima a traïció, i la va apunyalar a la zona del cap i el coll amb dues armes (un destraló de carnisser i un ganivet llarg de cuina) i sense que tingués cap possibilitat de defensar-se. La defensa posava en dubte que l'acusat hagués actuat a traïció quan va atacar la víctima i apuntava la hipòtesi d'una baralla prèvia. El Suprem ho descarta i ressalta que «és impossible o molt difícil la defensa amb les mans nues». A més, també recorda que la víctima tenia ferides a la part posterior del coll que «només es podien infringir per l'esquena».

El tribunal també manté la prohibició del processat a tenir la pàtria potestat dels tres fills menors d'edat que tenia amb la víctima i argumenta que els ha provocat un «dany irreparable» en arravatar-los la mare de forma «abrupta i cruel». El processat va cometre el crim davant la filla petita de la parella, que només tenia 1 any.

A la sentència, l'Audiència li va prohibir viure als municipis on resideixin els germans de la dona. També li va imposar pagar una indemnització de 455.000 euros als tres infants i a un germà de la víctima. La defensa de Baldeh va recórrer la sentència. Primer, al TSJC, que va desestimar íntegrament el recurs. Ara, el Suprem també ha seguit el mateix criteri, imposant a Baldeh les despeses processals.