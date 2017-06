Un mort i dos ferits en explotar la cambra hiperbàrica d'un vaixell a Cadaqués

Un home ha mort i dos més han resultat ferits, un d'ells greu, després que s'hagi produït una explosió en la cambra hiperbàrica d'un vaixell a Cadaqués.

Els fets s'ha desencadenat pels volts de les deu del matí. L'embarcació es trobava a pocs metres de la costa quan s'ha produït la tragèdia, a prop de Portlligat.

Les causes estan essent investigades per la Guàrdia Civil. Al lloc dels fets hi treballen el SEM, Bombers, Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Cadaqués.

El mort tindria uns 60 anys i és veí de Roses.

La resta de ferits són un jove de 25 anys que el SEM l'ha traslladat en helicòpter a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

L'altre home ha pogut anar pel seu propi peu fins a l'ambulatori local, ja que ha resultat ferit lleu.

L'embarcació de l'accident és una barca de corallers. A bord hi anaven tres persones i una d'elles ha mort, el veí de Roses. Els dos ferits són família: pare i fill.

Els equips d'emergències han acordonat la platja de Portlligat.