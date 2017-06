Navata continuarà tallant l´N-260 per protestar contra la cruïlla d´Ordis

Els veïns dels municipis de Navata i Ordis tornaran a sortir al carrer aquest pròxim diumenge per reclamar millores en l'encreuament que connecta l'N-260 amb l'A-26, un punt negre on ja s'han produït diversos accidents de trànsit. Ja és la quarta vegada que es manifesten, i malgrat havia de ser l'última programada, l'alcalde de Navata, Jaume Homs, ja ha afirmat que no serà així.

«Tenim noves dates al calendari. Quatre protestes més, repartides entre els mesos vinents» ha explicat. «La voluntat de l'última reunió ha estat continuar amb aquests actes reivindicatius, i ja hem demanat permís per fer-ho el 6 i el 20 d'agost, i el 3 i 17 de setembre» ha dit Homs.

Més enllà d'aquest futur més immediat, l'alcalde explica que de moment no veuen que hagi canviat gaire la situació. «Hem estat en contacte amb Foment i intuïm que alguna cosa es mou però no sabem a quin nivell, ni tampoc quant de temps pot trigar» afirma.

De moment l'única millora que s'ha donat en aquesta carretera durant les darreres setmanes ha estat una senyalització de les illetes. Per Homs, aquesta actuació no suposa «un pas endavant» sinó que creuen que «amb una senyalització més exhaustiva, simplement s'està fent el que toca i el que ja s'havia demanat fa temps».



Tres manifestacions

Els veïns de les dues localitats, liderats pels ajuntaments, han sortit en tres ocasions al carrer per fer-se sentir la seva veu. Armats amb armilles reflectants i pancartes de grans dimensions van ocupar la carretera per primera vegada l'11 d'abril. El procés es va repetir el 9 de maig, el 4 de juny i ara, aquest dia 2 de juliol. La manifestació sempre s'ha fet en diumenge i a mitja tarda, per tal de sensibilitzar el govern i fer que actuï com més aviat millor.