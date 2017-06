Portbou denuncia la manca d'agents davant l'augment de conflictes a l'estiu

La localitat alt-empordanesa de Portbou denuncia que pateix una manca important de seguretat. Assegura que la quantitat d'agents actual és insuficient per fer front a l'augment de conflictes a l'estiu i ha traslladat als Serveis Territorials d'Interior de la Generalitat a Girona el seu problema.

Tal com explica l'alcalde de la localitat, Josep Lluís Salas, «al municipi, com a totes les fronteres, entra molts tipus de gent diferent». Aquesta situació, «hauria d'estar més controlada, però amb els agents dels quals disposem és impossible». Portbou disposa actualment de dos agents de Mossos d'Esquadra que treballen les 24 hores, però que no només controlen aquest municipi, sinó que han d'estar pendents de quatre més. La patrulla treballa a Portbou, a Colera, al Port de la Selva, a Llançà i a la Selva de Mar.

«Creiem que no són efectius suficients per a tants llocs. Quan els truquem a vegades poden arribar a trigar més de mitja hora perquè estan massa lluny» relata Salas, «cada estiu ens trobem amb el mateix problema, i malgrat ho hem dit moltes vegades encara no s'ha fet cap pas important. Sort en tenim dels agents de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional».

Actualment Portbou disposa d'una oficina de denúncies dels Mossos d'Esquadra, però per les característiques del municipi, aquest servei resulta insuficient. «Fa tres anys que tenim aquest servei i estem contents perquè abans havíem d'anar fins a Figueres, però no n'hi ha prou» denuncia l'alcalde. Aquesta opinió és compartida per diversos veïns de la localitat, que han transmès aquest malestar al consistori.



Més vigilància als trens

Un altre de les mancances de Portbou en termes de seguretat es pot trobar als trens. L'Ajuntament considera que cal resoldre amb urgència la millora de la vigilància als viatgers que utilitzen els serveis de transport en ferrocarril. «Hi ha un problema important sobretot amb els trens que venen de Barcelona. Moltes vegades la parella de vigilants que operen als vagons es baixen a la ciutat de Figueres, i des d'allà, fins al nostre municipi el tren queda sense cap tipus de vigilància. Els usuaris, molts d'ells veïns de Portbou, s'han trobat que han de viatjar amb grups d'entre 10 i 15 persones que busquen conflictes, i no tenen cap eina per fer-hi front» explica Josep Lluís Salas.

El consistori busca «intervenir» d'alguna manera, ja que els usuaris que s'han queixat diverses vegades a ADIF, no han obtingut mai una «solució definitiva». L'Ajuntament ha fet arribar aquesta situació de mancança a la Direcció General de Ports i Transports del govern de la Generalitat, i té prevista també una reunió aquest pròxim mes de juliol.