Un mort i dos ferits en explotar una embarcació de corallers a Cadaqués

Un home de 61 anys mort i dos més ferits després d´una explosió en una embarcació de corallers a Cadaqués. La causa de l´accident marítim està sota investigació de la Guàrdia Civil, però s´apunta que les bombones d´oxigen que hi havia a dins la cambra hiperbàrica en podrien ser la causa. Ja que això hauria provocat un mal funcionament d´aquesta sala de descompressió i la consegüent deflagració.

El coraller mort, era José Jiménez Ucedam tenia 61 anys, era veí de Roses i conegut a la població. La resta de ferits són pare i fill també corallers de la mateixa localitat de la Costa Brava. Aquests pescadors tenien una boia a la zona de Portlligat i Jiménez era conegut per freqüentar la zona.

El fill és un noi de 25 anys que el SEM va traslladar en helicòpter a l´hospital de la Vall d´Hebron de Barcelona, on ahir va ingressar en estat greu, a la UCI de Cremats, pendent de veure la seva evolució. Presentava cremades sobretot a la cara i a les extremitats superiors. Unes ferides de segon grau intermitges a l´11 % del cos, segons fonts del centre de salut.

Pel que fa l´altre ferit, va ser atès in situ pel SEM i tot seguit, va anar pel seu propi peu fins a l´ambulatori local, ja que va resultar ferit lleu. Presentava cremades en una mà. Els fets es van desencadenar pels volts de les deu del matí. Salvament Marítim va rebre l´avís del seu homòleg francès, la Garde del sud de França, que una embarcació de 10 metres d´eslora, coneguda com La Trepa, tenia problemes després d´haver fet una immersió d´extracció de corall.

L´alerta als francesos, la va donar un iot gal que estava fondejant per la zona de Cadaqués. Els va indicar que es trobava a unes 30 metres de la costa, a la zona de Portlligat. També els va dir que hi havia dos tripulants a bord i un tercer mort i que no podien moure l´embarcació perquè havien quedat encallats contra unes roques. Ràpidament es va activar Salvament Marítim i el SEM així com la Policia Local de Cadaqués, els Mossos d´Esquadra i finalment, els especialistes subaquàtics (GEAS) de la Guàrdia Civil.

Quan hi van arribar els equips d´emergències, van evacuar els dos ferits. El més greu va ser atès in situ i el van portar en helicòpter la Vall d´Hebron. I l´altre, va ser atès a l´ambulatori de Cadaqués.

Un cop fet això i quan hi va arribar la policia judicial i es va ordenar l´aixecament del cadàver. El mort es trobava a la cambra hiperbàrica en el moment del succés. Els efectius després van conduir la barca sinistrada i la van acostar fins a la costa per poder aprofundir en la investigació, que lidera la Guàrdia Civil.

El coraller finat comptava amb llicència per extreure corall, una de les cinc donades a tot Catalunya . L´any vinent es preveu una moratòria de la pesca de 10 anys, que s´allargarà a partir del 31 d´octubre d´enguany fins al 2027. Ja que com va informar fa pocs dies, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims en base a un informe científic de principis d´aquest any que, entre altres coses, conclou que només entre el 4 i el 10% del corall es troba en bon estat de conservació.