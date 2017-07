La comarca de l´Alt Empordà es reforça contra els incendis

Coincidint amb l'inici del mes de juliol, ahir es va presentar la campanya de prevenció d'incendis forestals amb l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà. El dispositiu està finançat per la Diputació de Girona i es compon d'un total de 14 persones contractades i un coordinador. Aquests es reparteixen en quatre unitats mòbils, dues a l'Albera i dues al cap de Creus, i una de fixa, (anomenada també «Control Empordà») que es troba a Figueres i que exerceix de Centre de Coordinació i Comunicació d'ADF en tota la comarca.

Cada una d'aquestes unitats està formada per dos agents d'incendis forestals amb un vehicle de tipus tot terreny equipat amb un kit d'extinció d'incendis. També es comptarà amb la participació de 180 voluntaris en actiu, que donaran, dins de les seves possibilitats, una resposta als incendis que es puguin declarar als seus municipis. El Coordinador de l'associació d'ADF de l'Alt Empordà, Adrià Illa, assegura que encara hi ha en l'actualitat un gran nombre de «conductes negligents», i per això és «molt important disposar del dispositiu de seguretat» que pot evitar grans incendis a la zona.