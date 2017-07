Les Justes del Rei Jaume I transformen el parc Bosc en un escenari medieval

Les Justes del Rei Jaume estrenen ubicació. Si fins ara els darrers anys havien passat per llocs com la Rambla o el castell de Sant Ferran de Figueres, enguany s'ubiquen en una localització totalment nova, el parc Bosc. Una zona més cèntrica i propera a la Rambla i a la zona oest, on recentment s'han fet actuacions de millora de l'entorn. Fins al dia d'avui els visitants encara es podran submergir en la petita vila en la qual el rei Jaume I atorgà la Carta Pobla convertint-la en Vila Reial, el 1267. La Figueres de principi del segle passat, amb tornejos de cavallers, mercat d'artesans, música, danses, jocs i animació.

Organitzat, com ja és habitual, per la companyia d'espectacles Drakònia, durant tota la jornada hi haurà un gran nombre de propostes, tant per a petits com per a grans. L'activitat que dona nom a l'espectacle són les Justes del Rei Jaume, uns tornejos on diversos cavallers batallen per la bandera de Figueres i la del Compte Hug d'Empúries.

També hi haurà espectacles de lluites a cavall gratuïtes que es duran a terme a partir d'un quart d'una del migdia a l'espai del camp clos. Prop d'una vintena d'artistes participen aproximadament en cada edició.

A banda dels tornejos, també es podran visitar les parades d'artesania i alimentació del mercat medieval, visitar la taverna, passejar en poni o bé formar part de l'escola de cavallers pensada expressament per a l'ocasió. A la placeta del Parc s'hi faran representacions de titelles i contacontes a càrrec de Binixiflat i Ricard Ulldistret, respectivament.



Un canvi de dates

Fins ara les Justes del Rei Jaume I sempre s'havien celebrat coincidint amb les Fires i Festes de la Santa Creu, però enguany es va optar per una reubicació. El passat mes d'abril el consistori anunciava la seva intenció de desprogramar una de les efemèrides més importants de la ciutat per donar-li un lloc més privilegiat durant les festes del seu patró, aprofitant també la proximitat de la celebració del 750 aniversari de la Carta Pobla de Figueres.

L'Ajuntament ha volgut donar més protagonisme a la festivitat de Sant Pere amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat com és el cas de Foment de la Sardana Pep Ventura, la Cate, Colla Castellera, la Colla Gegantera, el Grup Drakonia, i el Consell Ciutadà d'Infants de Figueres. Avui, doncs, culmina una programació formada per 36 activitats en què la vessant històrica i musical han estat les principals protagonistes.