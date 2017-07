L'alcaldessa de Figueres es compromet a seguir ampliant la plantilla de la Guàrdia Urbana fins arribar als 87 efectius

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, s'ha compromès a seguir ampliant la plantilla de la Guàrdia Urbana fins arribar als 87 efectius, 16 més dels que té actualment. Felip ha anunciat noves convocatòries per aquest any durant l'acte d'entrega de reconeixements i condecoracions al cos que s'ha celebrat aquest dilluns i on s'han lliurat 42 distincions. En dades, la Guàrdia Urbana ha realitzat durant el 2016 fins a 49 detencions i ha elaborat un total de 1.128 atestats i denúncies penals. També ha obert 39 diligències per ocupacions il·legals i 92 més per defraudacions del fluït elèctric i l'aigua. D'altra banda, durant tot l'any passat van realitzar 20 dispositius de seguretat ciutadana en els quals van retirar 19 armes prohibides i van obrir 64 actes per tinença o consum de drogues.