Ciutadans reclama millores al barri de la Marca de l'Ham de Figueres

El portaveu de Ciutadans a Figueres, Héctor Amelló, ha registrat una moció a l'Ajuntament de la ciutat per instar el govern municipal a realitzar actuacions de millora al barri de la Marca de l'Ham. «El més urgent és el condicionament de la plaça de la Convivència per evitar les inundacions i protegir els edificis que hi ha», va assegurar el regidor.

Amelló ha recordat que el 2005 l'ajuntament va rebre l'aprovació de la Llei de Barris per fer una reforma integral a la Marca de l'Ham, i per aquesta raó, ha demanat també el condicionament del camp de futbol situat davant el centre cívic i «un pla de millora i manteniment dels espais de joc infantils». El regidor també ha sol·licitat amb la seva moció que l'Ajuntament ubiqui a la Marca de l'Ham «una fira anual perquè es consolidi com a referent de la ciutat i ajudi a dinamitzar el barri en el camp social i econòmic».