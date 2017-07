El Festival del Circ de Figueres desapareix

El promotor del Festival del Circ de Figueres, Genís Matabosch, renuncia a seguir organitzant aquest esdeveniment. En un article d'opinió publicat al setmanari l'Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, assegura que "als promotors se'ns ha acabat la il·lusió per poder tirar endavant cap edició més del Festival"

Matabosch vincula aquesta decisió al fet que no hagi prosperat el projecte de Museu del Circ a la capital altempordanesa. "Ens va caldre acceptar que Felip sacrifiqués el Museu per poder assolir el consens de l'oposició als pressupostos necessaris per tirar endavant la Ciutat", apunta.

I afegeix: "De res han servit les onze mil firmes de suport al museu, el manifest de 21 entitats, l'èxit del Festival... Avui determinats partits de l'oposició, que fa un any deien SÍ al museu, diuen que no, ens acusen de xantatgistes i reclamen sotmetre-ho tot a la primera consulta de la història de la ciutat. De res serveixen les voluntats d'uns pocs quan s'acaba la il·lusió".

El promotor de la Circus Arts Foundation torna a lamentar l'expedient que van obrir-li per l'ús d'animals en espectacles del festival i ho compara amb la diferència de tracte amb els espectacles de les Justes del Rei Jaume o de les demostracions d'agility d'Adoptalia.