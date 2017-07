Figueres vol continuar ampliant la plantilla de la Guàrdia Urbana

Incrementar el cos de la Guàrdia Urbana, una demanda que ja fa temps que està sonant i que ahir va ser un dels punts que es van posar sobre la taula durant la celebració del dia de la Guàrdia Urbana que va tenir lloc a l'auditori dels Caputxins de Figueres.

Davant la presència dels diferents cossos de seguretat i representants de la societat civil, l'alcaldessa Marta Felip va reconèixer que «per tal de fer front als nous reptes d'una ciutat de més de 46.000 habitants» cal disposar d'agents suficients, i va reafirmar la voluntat del consistori de passar dels 71 agents actuals als 87 necessaris al cos. De moment, 4 nous agents començaran la formació el mes de setembre per incorporar-se , 5 ascendiran a caporals, i un caporal ho farà a sergent.



Actuacions destacades

Durant l'acte d'ahir es va reconèixer la feina del cos de seguretat i es van entregar 42 distincions i condecoracions als agents. Entre les més destacades es troba el cas del mes de març passat, on dos agents van rescatar una noia que estava a l'interior d'un portal d'un immoble del carrer Peralada amb un home al damunt, agafant-la pel coll i amenaçant-la amb un vidre posat al coll. Gràcies a la ràpida intervenció de la Guàrdia Urbana, es va poder frustrar les intencions de l'home, que volia mantenir relacions sexuals forçades amb la jove. Més tard es va localitzar l'agressor i se'l va detenir.

Un altre dels més aplaudits va ser l'actuació de tres agents que van participar l'abril passat en la detenció d'un home que estava agredint sexualment la filla de la dona que l'havia denunciat. La víctima era una persona amb una disminució psíquica de 20 anys.



El balanç del 2016

La celebració del dia de la Guàrdia Urbana també va servir per fer un balanç de les actuacions realitzades pel cos. Durant l'any 2016 la Guàrdia Urbana de Figueres va recollir un total de 1.128 atestats i denúncies penals que van permetre la detenció de 49 persones i en van imputar 33 més per delictes menys greus de furt.

Pel que fa a la seguretat ciutadana, es van dur a terme 20 dispositius amb la retirada de 19 armes prohibides, l'aixecament de 164 actes per tinença o consum de drogues i 195 actes més en serveis per activació d'alarmes. Pel que fa a la a les ocupacions il·legals, el cos va obrir 39 diligències per aquesta problemàtica i 92 més per defraudacions de llum i d'aigua.

Durant tot l'any 2016, es va realitzar 7.207 denúncies de trànsit i van participar en 567 accidents, 403 dels quals van ser sense ferits. A més, es van fer 89 controls de velocitat i 23 controls d'alcohol i drogues, del qual van sortir 46 denúncies per alcohol i 13 denúncies per drogues. En l'àmbit de la policia administrativa, es van tramitar 276 denúncies per l'ordenança de civisme i convivència. D'altra banda, 39 més van ser per tinença d'animals perillosos.