OPINIÓ: El circ de Figueres: Un somni esvaït

Figueres aquest darrer cap de setmana ha quedat clar i manifest l'incoherent assetjament que hem patit els qui fins ara havíem tirat del carro del Festival del Circ: sembla que els cavalls no fereixen la sensibilitat de cap animalista quan disfressats recreen escenes bèl·liques a les encertades Justes del Rei Jaume, però en canvi els gats i gossos del darrer Festival van fer que els partits de Compromís-Podem i CUP de Figueres etzibessin a correcuita una moció contra els animals domèstics –només!– al circ aprovada per tots els partits menys PDeCAT i PP –abstenció de Ciutadans- i una onada a les xarxes de dures acusacions de maltractament.

La incoherència preval i per a alguns tot s'hi valia per atacar el projecte del Festival i del Museu del Circ a Figueres: ara els espectacles d'animals domèstics a la ciutat són exclusiva de les Justes i d'Adoptàlia, on cada any hi ha demostracions d'agility d'idèntica natura que les del circ.

Ara fa un any, el mes de juliol del 2016, es va convocar una junta de portaveus dels diferents grups municipals per tractar específicament del finançament municipal per a la rehabilitació de la Casa Nouvilas per a ús de Museu Europeu del Circ. En la trobada tots els partits a excepció de la CUP i Compromís van estar d'acord en mig milió durant tres anys per poder tirar endavant el projecte que des de sempre Circus Arts Foundation ha vinculat al Festival. Aquesta posició es va ratificar per tothom davant dels promotors del museu a la comissió sobre el projecte que es va mantenir el setembre següent: acta dixit.

El projecte del Circ a Figueres va néixer el 2012 gràcies a l'empenta de Santi Vila i del seu equip, i va créixer i consolidar-se mercès al suport i conveni que li va oferir Marta Felip, que encara el passat febrer, en la presentació al Teatre, va deixar clar el suport al Museu del Circ com a projecte estratègic. L'estabilitat que Felip va brindar al Festival va permetre que creixés en qualitat i espectadors, situant-se en sis edicions entre el top 5 mundial.

Avui l'idil·li Figueres i Circ ha finalitzat: als promotors se'ns ha acabat la il·lusió per poder tirar endavant cap edició més del Festival, conscients que el Museu mai veurà la llum a la ciutat. Ens va caldre acceptar que Felip sacrifiqués el Museu per poder assolir el consens de l'oposició als pressupostos necessaris per tirar endavant la Ciutat.

De res han servit les onze mil firmes de suport al museu, el manifest de 21 entitats, l'èxit del Festival... Avui determinats partits de l'oposició, que fa un any deien SÍ al museu, diuen que no, ens acusen de xantatgistes i reclamen sotmetre-ho tot a la primera consulta de la història de la ciutat. De res serveixen les voluntats d'uns pocs quan s'acaba la il·lusió.

Gràcies de tot cor a Marta Felip, a les administracions, als voluntaris, als espectadors, a les empreses i a les entitats per haver-nos ajudat a creure que el miratge de ser Capital del Circ amb el Museu a Nouvilas era possible. Un somni que s'ha esvaït.