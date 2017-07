En braços de Morfeu

Arribo de vacances, repasso la premsa i em trobo, sorprès, que The Majoress figuerenca ha declarat, segons publica el nostre company d´editorial Empordà, que «Figueres necessita gent amb ganes de treballar que aposti pel canvi».

Renoi, em dic, què ha passat durant aquesta darrera setmana perquè la nostra, encara que minoritària, primera regidora recuperi i vulgui potenciar les virtuts expositives del surrealisme i es dediqui a fer proclames com si del cap de l´oposició i no del govern municipal es tractés? Han estat els efectes de la calor passada, l´ha traït el subconscient o hi ha un missatge críptic, un avís per a caminants que els forasters de les ambicions polítiques no sabem interpretar?

A quina classe de canvi convoca la lideressa local del partit que vol ser com una nova au Fènix renaixent de les seves cendres de CiU per convertir-se en PDeCAT (s´hi han fixat que, a tenor de les sigles, això del caràcter d´europeu sembla ser que queda una mica infravalorat?), clar exemple de no diré allò dels cans i el collars, que pot semblar despectiu i no vull ser-ho, però sí que recordaré Lampedusa amb el seu raonament que si es vol que tot segueixi igual és necessari que tot canviï?

Perquè, és clar, si cal suposar que no està advocant i preparant per fer-se l´hara-kiri (pel moment es manté ferma; podríem parafrasejar Zorrilla i dir allò d´«aquí está Don Juan Tenorio y no hay hombre para él») augurant-nos un canvi en l´alcaldia amb o sense la seva pròpia formació, s´estarà referint als companys de singladura? O al conjunt de l´oposició encara que aquesta no es doni per al·ludida? No vull, no vull donar-li més voltes ni fer cap més suposició; ho deixaré com una serp d´estiu, com un lliurar-se als braços de Morfeu per copsar un món oníric, un món d´il·lusions, un món de somnis en el qual poder fantasiejar.

La vida real és molt més dura, menys esponjosa, menys deliqüescent. Això per a ella potser sigui, com declara, una novetat, però no necessàriament per d´altres que abans que ella «in mundo fuere». Potser és que «acaba de pujar al món dels cels, o de baixar al món dels inferns a on d´altres ja hi foren?»