El celler empordanès La Vinyeta guanya el Premi d´Enoturisme 2017

La tercera edició dels Premis d'Enoturisme de Catalunya han distingit el celler La Vinyeta de Mollet de Peralada, a l'Alt Empordà, la casa rural Mas Llagostera de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) i l'Associació La Carretera del Vi, una ruta dedicada al vi que recorre set municipis del Penedès i el Garraf.

Els guardons es van lliurar ahir al vespre al Castell de Peralada (Alt Empordà) en el marc de la Nit de l'Enoturisme, organitzada pel Departament d'Empresa i Coneixement. El director general de Turisme, Octavi Bono, que ha presidit l'acte, ha destacat la "projecció" que el sector dona al país.

"Tot plegat dona més sentit per ser la cinquena destinació enoturística a escala mundial", ha remarcat. Els premis tenen l'objectiu de reconèixer les millors iniciatives enoturístiques del país i estimular a les empreses perquè apostin per la qualitat, la sostenibilitat i l'especialització dels seus productes.

El castell de Peralada ha acollit aquest dimarts la tercera edició de la Nit de l'Enoturisme. La iniciativa vol ser un acte dedicat al sector i, a la vegada, premiar aquelles empreses que contribueixen a millorar, posicionar, especialitzar i innovar la competitivitat nacional i internacional de l'enoturisme. A l'edició d'enguany i coincidint amb la declaració del 2017 com l'Any del Turisme Sostenible, s'ha valorat especialment les iniciatives més respectuoses amb la sostenibilitat.

L'acte l'ha presidit el director general de Turisme, Octavi Bono, que ha insistit en la importància d'esdeveniments com aquest. "Una de les nostres projeccions de país com a marca passen per el món del vi i del cava i això dóna molt de sentit al que estem fent avui", ha afirmat Bono. En aquest sentit, ha refermat la voluntat del Govern de convertir Catalunya en la "cinquena destinació turística a escala mundial".

Primer premi per La Vinyeta



El premi al millor Celler ha estat per La Vinyeta de Mollet de Peralada pel seu "compromís, dinamisme, emprenedoria i sostenibilitat". Aquesta explotació ecològica complementa el cultiu de vinyes amb oliveres, gallines, ovelles i, fins i tot, amb la producció de formatge i mel.

L'espai, a més, ofereix activitats diverses com ara nits entre vinyes i música, poesia, astronomia o visites nocturnes. A l'hora d'atorgar-li el premi, s'ha valorat especialment com un celler petit i familiar pot sobresortir amb una oferta atractiva dins d'aquest sector.



Casa Rural Mas Llagostera

La casa rural 100% sostenible Mas Llagostera de la Bisbal del Penedès s'ha endut el guardó de la categoria d'Allotjament i restauració. L'equipament fomenta l'estalvi i el reaprofitament dels recursos propis. De fet, utilitzen les vergues de la vinya i les restes de la producció de l'oli per alimentar la caldera de biomassa que escalfa la casa. També compten amb plaques solars que garanteixen la llum i l'aigua calenta i recullen l'aigua de la pluja per mantenir la piscina i reforçar el rec en èpoques de sequera.

Els premis l'han valorat com un projecte de diversificació de l'activitat agrària que ha trobat en el turisme rural, l'enoturisme i l'autosuficiència energètica la "fórmula" per mantenir "l'essència de l'autogestió lligada a la pagesia i el món rural".



Associació La Carretera del Vi

En la categoria d'Experiències i Innovació, el premi ha estat per a l'Associació La Carretera del Vi, una iniciativa que recorre set municipis del Penedès i el Garraf. La proposta enoturística s'ha convertit en la primera 'Wine Road' de l'Estat resseguint el traçat de la BP 212, la C-15 i la C15B.

La via uneix el Castell de Sant Martí Sarroca amb les platges de Sitges i recorre Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, Vilafranca del Penedès, Sant Miquel d´Olèrdola, Canyelles, Sant Pere de Ribes i Sitges. El projecte, que va néixer l'any 2015, recupera la històrica via comercial que ja utilitzaven els romans i, mitjançant un 'passaport' físic o digital, permet visitar 13 cellers i desenes de punts d'interès al llarg de 35 quilòmetres. La mobilitat, responsable i ecològica, és una de les prioritats de la ruta i, per això, ofereix un servei de lloguer de cotxes elèctrics.

L'edició d'enguany també ha volgut destacar els finalistes de cadascuna de les categories. L'Alta Alella (el Maresme) ho ha estat en la de Celler; l'Associació de Cuina de l'Empordanet (Baix Empordà), en la d'Allotjament i restauració; i Viemocions-Sàpiens Travel, en l'àmbit d'Experiències i Innovació.



Catalunya com a destinació enoturística de referencia

Els premis són fruit d'una iniciativa conjunta dels membres de la Taula d'Enoturisme de Catalunya. L'ens es va crear fa quatre anys de la mà de la direcció general de Turisme, en el marc del programa de promoció del sector al país. La integren l'INCAVI, l'Agència Catalana de Turisme, els patronats de les quatre Diputacions, Turisme de Barcelona, les denominacions d'origen i empreses, cellers i professionals. Des d'aquí i amb el suport dels diferents patronats de turisme i sectors implicats, la Generalitat dóna suport a la promoció i comercialització de l'oferta turística catalana vinculada al món vitivinícola. L'objectiu principal del programa és, de fet, posicionar Catalunya com una destinació enoturística de referència a escala mundial i convertir aquest sector emergent en un "pilar de la imatge turística" del país.



Una marca dedicada al sector

L'Agència Catalana de Turisme ha creat, a més, la marca Enoturisme Catalunya, una agrupació de l´oferta turística, comercialitzable i especialitzada, que inclou propostes específiques d'experiències i activitats que contribueixen al coneixement i al gaudi del món del vi. La voluntat és també posar en valor l'oferta que tenen les empreses i entitats adherides que es dediquen a aquest sector i augmentar el nombre de turistes que consumeixen aquesta productes.

A l'acte d'aquest dimarts també hi ha assistit el director de l´Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, el director de l'INCAVI, Salvador Puig i la vicepresidenta del Patronat de Turisme Costa Brava, Marta Felip, entre d'altres.