Figueres es queda sense circ

El Festival del Circ abandona la ciutat de Figueres. Malgrat que durant les darreres setmanes el futur del certamen havia quedat a l'aire, Genís Matabosch, el seu promotor, ho va avançar en un article d'opinió publicat al setmanari Empordà, i ho va confirmar hores després a Diari de Girona. Després de sis edicions, no se'n celebrarà la setena el pròxim 2018 perquè han «perdut la il·lusió».

Matabosch vincula aquesta decisió al fet que no hagi prosperat el projecte de Museu del Circ a la capital altempordanesa, el qual s'estava estudiant emplaçar a la Casa Nouvilas. En un dels darrers plens municipals, en el qual es van aprovar els pressupostos del 2017, l'equip de govern de Marta Felip es va veure forçat a retirar la partida destinada a estudiar la viabilitat del museu. «Ens va caldre acceptar que Felip sacrifiqués el museu per poder assolir el consens de l'oposició», apunta el promotor, «però el que no farem és quedar-nos en una ciutat que no aposti pel projecte».

Un altre dels problemes que ha posat Genís Matabosch sobre la taula ha estat el finançament. «Amb la finalització del conveni que teníem fins ara, no podem continuar arriscant mig milió d'euros cada any», va assegurar. «Malgrat el suport de l'alcaldessa i el seu equip –afegeix–, de res han servit les onze mil firmes de suport al museu, el manifest de 21 entitats, l'èxit del Festival... Avui determinats partits de l'oposició, que fa un any deien sí al museu, diuen que no, ens acusen de xantatgistes i reclamen sotmetre-ho tot a la primera consulta de la història de la ciutat». Un fet que «deixa Figueres òrfena de festival de manera definitiva».

El Govern municipal de Figueres no vol que el Festival del Circ marxi de la ciutat i fonts municipals han anunciat que portaran una moció de suport (tant al festival com al museu) al ple d'aquest dijous. La voluntat és que tots els grups es posicionin i diguin si donen suport o no a les iniciatives. El document sotmetrà a votació el compromís de destinar 1,5 milions d'euros a l'equipament museístic i la inversió per a una nova edició del certamen.

La polèmica dels animals

El promotor de la Circus Arts Foundation ha tornat a lamentar l'expedient que va obrir-li l'Ajuntament de Figueres per l'ús d'animals en espectacles del festival i ho compara amb la diferència de tracte amb els espectacles de les Justes del Rei Jaume o de les demostracions d' agility d'Adoptalia.

«Desenes de persones ens van estar pressionant al seu moment, persones que en altre tipus d'actes no diuen absolutament res», explica. Després de la celebració de la darrera edició del festival, s'havien presentat mocions per part d'alguns grups de l'oposició per l'ús d'animals domèstics (gossos i gats) en dos dels espectacles que s'havien presentat.

Un futur incert

Genís Matabosc va assegurar que de moment no tenen cap «pla B» pel que fa a la possibilitat de celebrar el certamen en una altra ciutat. «Tota aquesta situació ha generat un desgast, un esforç i una energia titànica», va justificar. De moment, els promotors tenen com a objectiu principal «carregar piles» i expliquen que ja estan començant a preparar-ho tot pel Circ de Nadal de Girona.