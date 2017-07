Uns 150 manters tornen a ocupar al passeig de Santa Margarita de Roses

Els venedors ambulants il·legals fa dies que tornen a ocupar el passeig de Santa Margarida de Roses. Els comerciants calculen que des de l'1 de juliol la xifra de «top manta» ja supera els 150. S'espera que el carril bici que s'ha començat a marcar sobre el passeig permeti ocupar l'espai dels manters i que acabin marxant. Els comerciants han notat una major organització.

Els venedors apareixen cap al tard. Una part se situa amb la mercaderia al llarg del passeig, a la zona de Santa Margarida, i la resta als carrers o a la bocana des d'on controlen la presència de la policia.

El president de l'Associació de Comerciants de Santa Margarida, Ricardo Moraes, ha explicat que mantenen el sistema de cada any i el tipus de mercaderia però està convençut que estan més organitzats. «Els que controlen se'ls veuen ben vestits, i no venen en vehicles vells si no en furgonetes i cotxes nous», diu Moraes.

Des de finals de juny que se'n veuen però a partir de l'1 de juliol «es va veure un increment d'un 30% i n'hi haurà molts més a partir del proper cap de setmana» assegura Moraes.

L'Ajuntament continua amb les mesures policials de pressió d'altres anys; aquesta setmana ha començat a repartir els fullets informatius adreçats als compradors; i s'hi afegirà la creació del carril bici. Les bicicletes, patins o segways s'espera que circulin sobre el que avui són mantes plenes de tota mena d'objectes a la venda. D'aquesta manera es bloquejaria el seu espai.



Treballs en marxa del carril

Els treballs per pintar el carril bici tot just han començat però han d'estar enllestits aquest mes. El passeig de Santa Margarida té uns dos quilòmetres de llargada. L'Associació valora positivament la mesura. Creu que pot ser efectiva. Moraes remarca que caldrà un control policial per tal de regular que se'n faci ús. La conselleria d'Interior va plantejar la mesura en una Junta de Seguretat perquè funciona en altres poblacions. A Roses s'havia intentat amb altres sistemes com mobiliari urbà.