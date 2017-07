El casteller accidentat de la Colla de Figueres es troba «fora de perill»

La Colla Castellera de Figueres ha informat que el casteller accidentat diumenge durant la diada de Sant Pere en caure mentre participava en un pilar evoluciona bé, en tot moment ha estat conscient i que «es troba fora de perill». En un comunicat emès dimecres a la nit donen suport al ferit que va patir un traumatisme cranioencefàlic. També detallen com es va produir la caiguda. Especifiquen que, tot i que s'analitzarà el que ha passat, es va actuar «correctament». Primer va caure sobre la pinya i no se'l va poder aturar i va acabar impactant a terra.

La colla relata que «l'impacte no fou directe des del tronc sinó que el casteller primer va caure sobre la pinya» i afegeix que «malgrat que el darrer cordó de la pinya sempre està atent a qualsevol caiguda, no va poder parar el terç a causa del seu pes i a la velocitat de caiguda que duia». Per tant, consideren que va ser «un fet fortuït amb conseqüències greus» i remarquen que «del tot extraordinari dins el món casteller i dins la mateixa colla» que entenen «va actuar correctament tant en la distribució dels castellers a la pinya com en els de l'últim cordó».

També afegeixen que aquesta és la valoració «sense perjudici, naturalment, d'analitzar el que ha passat d'acord amb l'esperit de la colla (i de totes les colles) preocupant-se per la millora del casteller».