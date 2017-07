Figueres vota avui una moció per garantir finançament per al Festival i el Museu del Circ

L'Ajuntament de Figueres debatrà avui al vespre una moció de suport al Festival i al Museu del Circ després de l'anunci del promotor d'abandonar la ciutat. L'equip de govern i el PP la presentaran conjuntament. Inclou el compromís d'invertir 1,1 milions tres anys vinents per al museu i subvencions per als propers dos per al festival.



Les partides per al museu s'inclourien als presupostos per a reprendre els treballs tècnics i la reforma de la Casa Nouvillas com a seu del Museu. Està previst començar aquest any però el govern, en minoria, va haver de renunciar-hi per tal de poder aprovar el pressupost.



Pel que fa al festival, contempla que s'incorpori al pressupost de 2018 i 2019 la subvenció necessària amb la mateixa quantitat que en passades edicions per garantir que es pugui celebrar.



L'anunci per part del director del Festival, Genís Matabosch, a través d'un article d'opinió al setmanari Empordà ha posat en alerta el govern que ara vol garantir la continuïtat. Comerç Figueres culpa el govern.



També ho fa avui des de les xarxes Manuel Toro, el regidor d'Unió, que va abandonar l'equip de govern.





"Marta Felip va perdre l'oportunitat quan la tenia i ara no serveix culpar la resta de partits" https://t.co/JvevmHjp3h via @diaridegirona — Manuel Toro (@ManuelMToro) 6 de julio de 2017

Quan @PSCFIGUERES era al govern hi havia projecte pel Circ, sense estabilitat no hi ha projecte de ciutat i aquesta és la primera mostra.(1) — Pere Casellas (@perecasellas) 6 de julio de 2017

Esperem no passi el mateix amb l'acústica, ara el circ té el futur en una ciutat on @socialistes_cat garanteix estabilitat. @PSCFIGUERES (2) — Pere Casellas (@perecasellas) 6 de julio de 2017

S'espera que la votació avui de la moció al ple generi un intens debat entre els grups que integren el consistori. A les xarxes també en parlava Pere Casellas