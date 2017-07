Roses atura el concurs d'amarradors als espigons de Ginjolers

L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) ha aturat el concurs públic per a l'atorgament d'autoritzacions d'amarratge d'embarcacions als espigons de la riera Ginjolers i també per a la instal·lació de punts de venda de tiquets. El motiu és que el consistori vol evitar la sobresaturació d'embarcacions que es dediquen al transport i l'oci marítim. El Govern municipal ja va demanar l'any passat a la Generalitat una moratòria en la concessió de noves línies de transport de passatgers al litoral, a les cales i al Parc Natural de Cap de Creus. Aquest havia de ser el pas previ a l'elaboració d'un estudi que avalés la càrrega que pot suportar la badia del municipi. Des de l'Ajuntament, a més, asseguren que tenint en compte que s'està treballant en el Pla Rector d'Ús i Gestió del parc calia ser "coherent" i parar el procés. L'aturada del concurs implicarà que els cinc amarradors que hi ha a la zona només es siguin un punt de parada per deixar passatgers però, en cap cas, de destinació i sortida.

Roses havia convocat un concurs per a la instal·lació de punts de venda de tiquets i cinc punts d'amarratge per a embarcacions de transport i oci marítim als espigons de la Riera Ginjolers. La intenció inicial era que s'hi poguessin acollir les empreses que ja operen a la zona però la normativa possibilita que se n'hi puguin presentar d'altres indrets. A la pràctica, l'Ajuntament preveia un increment en el nombre d'embarcacions de passatgers. Per això, han decidit aturar el procés i convertir aquests amarradors en "baixadors" però, en cap cas, no en zones de destinació i sortida de vaixells.

Des del Govern municipal asseguren que volen ser coherents amb la petició que van fer l'any passat a la Generalitat i que demanava una moratòria en la concessió de noves línies de transport marítim de passatges i activitats lúdiques al litoral del municipi, a les cales urbanes i a la resta del Parc Natural de Cap de Creus. La petició havia de ser el primer pas mentre el Departament de Territori avalés –a través d'estudis- la capacitat de càrrega que pot suportar la badia.

La petició, pendent de resposta, busca xifrar quantes embarcacions pot admetre Roses "d'acord amb criteris de sostenibilitat i garantia de qualitat, tan per als banyistes com per a altres embarcacions". A més, asseguren que han rebut peticions dels sectors ecologistes i que, tenint en compte que s'està treballant en el nou PRUG del parc, consideren convenient aturar el procés.