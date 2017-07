Denunciat per ensinistrar gossos de caça amb senglars vius a Rabós

La porta per on es capturaven els senglars

La Guàrdia Civil ha denunciat el responsable d'una entitat de caça de Rabós d'Empordà per ensinistrar gossos de caça amb senglars en captivitat.

El Seprona de Figueres va descobrir a més, que a les instal·lacions on es feien els entrenaments dels gossos hi havia una porta petita que només es podia obrir per dins i que sospiten que s'usava perquè capturar els senglars i que així, no poguessin sortir del terreny.

Davant de tot això, els agents han denunciat el responsable davant dels Serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat perquè no està permès entrenar gossos de caça amb animals vius, ja que això, els provoca patiments innecessaris.

Els fets es remunten a diumenge passat al matí, quan components del Seprona de la Guàrdia Civil de Figueres, van tenir coneixement que en uns terrenys de l'Associació de Caça Sant Quirc de Rabós s'estarien ensinistrant de gossos de caça major utilitzant senglars vius.

Els agents es van personar al terreny i van poder comprovar que hi havia tres persones sense armes amb gossos de caça major i que els entrenaven amb senglars vius.

Els agents van inspeccionar el perímetre del terreny i van trobar que la tanca estava electrificada i que a més, en un punt del recorregut hi havia una petita porta d'uns 70 centímetre d'alt i 70 d'ample, que només podia obrir-se des de dins.

Per això, van sospitar que s'utilitzava com a mètode per a la captura dels senglars, ja que un cop a dins, els és impossible tornar a sortir.

Un cop localitzat el responsable de les instal·lacions i després de demanar-li si tenia autorització per a la tinença en captivitat de senglars, els va dir que no. I que ells tres eren en aquest terreny després d'haver anat a cacera.

Els policies també li van mostrar la porta per on es capturaven els senglars i aquest va dir que desconeixia la seva existència. La Guàrdia Civil la va desmuntar.

Per tot això van informar el responsable, que el denunciaven davant del departament de Territori per entrenar gossos de caça amb animals vius, provocant un maltractament animal.