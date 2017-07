Descobreixen un dipòsit il·legal de residus de frigorífics a Torroella de Fluvià

La Guàrdia Civil ha descobert un dipòsit il·legal de residus de frigorífics a Torroella de Fluvià, al veïnat de Vilacolum.

Els agents del Seprona han denunciat els dos responsables a l'Agència de Residus de Catalunya per aquest abocament.

Els fets es remunten al 28 de juny, quan els agents estaven fent un servei per la zona de Torroella de Fluvià van desocbrir l'existència d'un dipòsit de residus de frigorífics sencers. N'hi havia 10 i també una rentadora.

Van observar que en algun dels aparells hi havia un adhesiu amb el nom d'una empresa de lloguer de frigorífics.

Amb aquesta pista va portar-los a contactar amb el propietari de la finca i els va explicar que recull els aparells usats a una empresa de lloguer de frigorífics i neveres i que aquests, els exporten al Marroc. Tot i l'explicació, segons la Guàrdia Civil, aquest home no els va poder aportar cap tipus de documentació que ho certifiqués.

Davant dels fets, els agents van contactar amb l'empresa de lloguer de neveres i el seu responsable els va dir que normalment diposita el gènere en un punt net. Tot i que en altres ocasionsm, la persona amb qui havien parlat que tenia el terreny de Torroella recull els frigorífics i se'ls emporta. Aquest tampoc va poder-los justificar amb cap document el que els explicava.

Davant dels fets, els agents de la Guàrdia Civil van comunicar als dos homes que seran denunciats davant l'Agència de Residus de Catalunya. Per tenir un dipòsit de residus d'aparells elèctrics sense autorització, no acreditar la sortida dels residus a països Tercers, així com per no estar inscrit en el registre de productors de residus i tenir una gestió inadequada dels mateixos.