Figueres intenta garantir finançament per mantenir el Festival i el Museu del Circ

L'Ajuntament de Figueres va entrar aquesta setmana una moció de suport al Festival i al Museu del Circ després de l'anunci del promotor d'abandonar la ciutat. L'equip de govern i el PP la van presentar de manera conjunta, finalment aquesta no va poder arribar a tractar-se durant el ple per manca de temps. La moció inclou el compromís d'invertir 1,1 milions tres anys vinents per al museu i subvencions per als pròxims dos anys per al festival.

Les partides per al museu s'inclourien als pressupostos per reprendre els treballs tècnics i la reforma de la Casa Nouvilas com a seu del Museu. Estava previst començar aquest any però el govern, en minoria, va haver de renunciar-hi per tal de poder aprovar el pressupost del 2017.

Pel que fa al festival, preveu que s'incorpori al pressupost dels anys 2018 i 2019 la subvenció necessària amb la mateixa quantitat que en passades edicions per garantir que es pugui celebrar.

L'anunci per part del director del Festival, Genís Matabosch, a través d'un article d'opinió al setmanari Empordà (del mateix grup editorial que el Diari de Girona) va posar en alerta el govern que ara, vol garantir-ne la continuïtat. Comerç Figueres també van lamentar l'anunci de Matabosch.

L'entitat havia dut a terme una forta campanya popular a favor del Museu del Circ a la ciutat de Figueres recollint fins a 11.000 firmes a través d'una plataforma Change.org, les quals es van lliurar durant la darrera sessió de l'última edició del festival. Comerç Figueres va emetre un comunicat ahir on recordaven el seu suport al Museu del Circ a Figueres, així com als partits que sempre si han pronunciat a favor.

L'entitat va voler deixar matissar que la culpa de la possible pèrdua del festival era dels partits municipals que s'hi havien pronunciat en contra i no pas de l'equip de govern i dels que ho havien fet a favor. «Demanem que més que els colors polítics domini un sentit turístic i econòmic, en pro d'iniciatives que diversifiquen l'atractiu de la ciutat».

Una decisió amb retard

Alguns membres de l'oposició van expressar la seva opinió respecte a la presentació d'aquesta moció per part del PDeCAT i el PP. La portaveu dels populars a Figueres, Ma Àngels Olmedo, va explicar que amb aquest document el que volen, juntament amb l'equip de Felip, és «claredat» per part de la resta de grups. «Nosaltres sempre hem donat obertament suport al projecte i volem que la resta de formacions també ho facin. Sí o no». Olmedo va lamentar que al seu moment no s'hagués tirat endavant. «El govern de llavors tenia majoria per fer-ho, però no ho van saber tirar endavant» va lamentar.

Una opinió semblant és la del portaveu de Ciutadans, Hèctor Amelló, que creu que «és massa tard». «El promotor necessitava un compromís i tal com està la situació ara, no s'aconseguirà res amb aquesta moció» va afirmar.

Altres grups municipals no tenen tan clar que sigui una bona aposta per la ciutat. Òscar Vergés, de Compromís d'Esquerres, va recordar que des del seu grup sempre s'havia vinculat a una consulta ciutadana, i que s'hauria de continuar fent així. «Apostar-hi sense demanar-ho a la gent ens sembla temerari» va concloure.

Des d'ERC, la seva portaveu, Agnès Lladó, va qualificar la situació com «una mostra de debilitat per part del govern». Per a Lladó i la seva formació «el Museu és un projecte d'una envergadura important i s'ha d'estudiar bé». Una opinió similar al del regidor no adscrit Manel Toro, el qual creu que «s'hauria de disposar d'un estudi més complet amb dades més contrastades» abans de prendre cap decisió.