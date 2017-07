L´Exèrcit i la Guàrdia Civil fan un exercici d´assalt davant d´un càmping a l´Escala

L'Exèrcit i la Guàrdia Civil han fet aquest divendres una exhibició militar davant les costes de l'Escala. L'actuació simulava un exercici d'assalt a la línia costanera on els militars i el cos policial s'han llençat a l'aigua i han fet ràpel a l'Illa Mateua carregats amb tot l'equip, incloses armes. Després, han arribat nedant a la costa i han accedit a les instal·lacions del càmping Illa Mateua, l'establiment que els ha convidat a fer l'activitat com un "element més d'animació" dels que realitzen al complex. En total, hi han participat 17 militars i sis membres del Grup Especial d'Activitats Aquàtiques(GEAS) de la Guàrdia Civil. L'exhibició ha aplegat nombrosos clients a la zona de la piscina des d'on s'han pogut veure les maniobres. A banda dels exercicis, el càmping també ha acollit una exposició amb material militar per explicar la història de la base militar de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà).

Exhibició militar per mostrar als turistes les activitats que realitza l'Exèrcit. Això és el que han pogut presenciar aquest divendres els clients del càmping Illa Mateua de l'Escala. L'activitat, promoguda per l'establiment, ha comptat amb la participació de 17 militars de la base de Sant Climent Sescebes i sis efectius del GEAS. També hi ha col·laborat dues llanxes lleugeres i una embarcació de la Guàrdia Civil. L'objectiu era mostrar com actuaria el cos en cas d'un assalt a la línia de costa.

Per això, alguns efectius s'han llençat a l'aigua amb les barques en marxa i d'altres han pujat fins a l'Illa Mateua, des d'on han baixat fent ràpel. L'actuació ha acaparat l'atenció dels banyistes que estaven a la zona en el moment de la intervenció. I és que els militars han nedat amb tot l'equip, armes de foc incloses. Finalment, han pujat fins a les instal·lacions del càmping, on han visitat una exposició que repassa la història de la base militar. L'acte ha comptat amb la presència de nombrosos comandaments d'ambdós cossos així com del subdelegat del Govern, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, que hi ha assistit en qualitat de convidat.



Activitat d'"animació"

El propietari del càmping i regidor a l'Ajuntament de l'Escala, Martí Guillem, ha explicat que es tracta d'una activitat que s'ha pogut realitzar –per primera vegada- gràcies " a l'excel·lent relació" que tenen amb els diferents cossos de seguretat. "Nosaltres ho introduïm com un element més d'animació i que vol mostrar als clients el nostre compromís amb les forces de seguretat i la cultura de la pau", ha remarcat.

Guillem ha admès que no tothom ho veu amb bons ulls però ha assegurat que a la majoria dels clients els agrada i que, per això, de cares a propers anys estudiaran altres formes de col·laboració on hi pugui haver més implicació de la gent. Amb tot, ha insistit en es tracta d'un exercici no agressiu i on l'exhibició d'armament "és mínima".

De fet, aquest matí desenes de persones s'han apropat a la zona de la piscina per poder veure la intervenció. Famílies senceres han volgut presenciar l'exercici. Un dels clients, Eric Delaux, ha assegurat que li sembla una activitat interessant tot i que li ha "sobtat" que el càmping l'anunciés com una acte d'animació. Delaux ha qualificat de "còmica" la situació perquè es fa estrany veure els efectius uniformats i carregats en ple sol.

Per la seva banda, el tinent coronel de la base militar de Sant Climent Sescebes Andrés Valero ha explicat que l'exhibició s'ha fet "aprofitant" l'oportunitat que els ha ofert l'establiment. "Aquest tipus d'exercicis d'assalt a una línia de la costa són poc habituals a la nostra unitat però ens va bé poder-los fer com a part de la instrucció", ha dit.



L'Ajuntament demana explicacions a la subdelegació

El Govern municipal de l'Escala ja ha pres cartes a l'assumpte i l'alcalde, Víctor Puga, ha anunciat que han enviat un escrit a la subdelegació del govern espanyol per demanar explicacions sobre els fets. Puga assegura que no tenien coneixement de la convocatòria i tampoc en coneixien l'abast. "Hem rebut la notícia amb sorpresa perquè l'Ajuntament no ens sabia res ni se'ns havia comunicat", ha insistit.