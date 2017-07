Roses fa front a la venda de peix il·legal al carrer

Part del peix comisat per la Policia Local

Part del peix comisat per la Policia Local Ajuntament de Roses

L'Ajuntament de Roses ha decidit fer front a la venda de peix il·legal que des de fa temps es produeix a peu de carrer o casa per casa. La Policia Local intensificarà la vigilància amb un dispositiu especial que en dos dies ha fet tres comisos retirant divuit quilos de peix. S'adverteix els possibles compradors que suposa un risc per la salut perquè no es pot garantir la qualitat sanitària d´aquest peix.

Els venedors transporten la mercaderia en petites quantitats amb galledes o bosses de plàstic, sense reunir les condicions de salubritat ni haver passat controls sanitaris per al seu consum.

L'activitat prolifera des de fa temps. Hi ha alguns carrers on és més habitual veure'ls però es mouen per diferents sectors.

La regidora del PSC Olga Simarro va demanar al govern en un ple municipal que prengués mesures i el govern va admetre que eren coneixedors de la pràctica.

L'Àrea de Seguretat Ciutadana va decidir engegar un dispositiu per detectar els venedors i enretirar del carrer el producte per evitar-ne el consum. Segons l'Ajuntament, la intensificació dels controls ha permès en els darrers dos dies, tres comisos i s'han aixecat les correponents denúncies contra els venedors.

El servei de control es mantindrà durant tot l'estiu.