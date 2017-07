Unió de Pagesos s´oposa al macrocàmping de Garriguella

Unió de Pagesos s'oposa frontalment al projecte del macrocàmping de Garriguella que tindria capacitat per a dues mil persones. Consideren que suposarà un fort impacte de densificació en una població que només té 857 habitants i que alterarà el paisatge en un sòl d'interès agrari. També estan preocupats per si es podrà garantir el subministrament d'aigua.

Demanen a l´Ajuntament de Garriguella l´aturada immediata dels tràmits per a l´aprovació d´un projecte que no respecta la normativa vigent i "que es comprometi a vetllar per la conservació d´una àrea d´especial interès agrari i paisatgístic on les activitats que li són pròpies són les agrícoles i les ramaderes".

Diumenge està prevista una concentracio de protesta a Mas Comellas.

El macrocàmping divideix la població on el govern defensa que beneficia l'economia i una part de la població agrupada en una plataforma s'hi oposa.

El projecte preveu 665 unitats d´acampada amb una capacitat per a 1.995 usuaris en una superfície de 17,48 Ha. El càmping ha d´allotjar 330 estructures tipus bungalou i equipaments de restaurant, supermercat, bar i auditori amb una edificabilitat de 8.700 metres quadrats.

Per Unió de Pagesos el càmping és "representatiu d´un model de turisme massiu" en una població on ja es disposa d´una oferta adequada d´allotjament turístic integrada en l´entorn, que es caracteritza per la presència de conreus de vinya, cereals i olivera. Consideren que els conreus són el motor de l´economia local i atorguen una identitat característica al paisatge del territori.

La ubicació de les instal·lacions del futur càmping —en un sector de sòl no urbanitzable entre la carena del puig de Malaveïna i la plana de conreu del marge de la riera— "alterarà el caràcter del paisatge, inclòs en la categoria d´espais "de protecció territorial d´interès agrari i paisatgístic" al Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona (PTPCG, 2010)" remarca el sindicat.

Per Unió de Pagesos, "les instal·lacions són incompatibles amb el compromís, fixat per normativa, que determina que aquests àrees han de "mantenir majoritàriament la condició d´espai no urbanitzat", llevat que existeixi un interès públic justificat o que el projecte aporti qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic".



Avís a l'Agència Catalana de l'Aigua

Un altre aspecte que preocupa als que s'oposen al càmping és l'aigua. Hi ha preocupació perquè no es pugui garantir l'abastament. Unió de Pagesos traslladarà la seva preocupació a l´Agència Catalana de l´Aigua que ha emès un informe on constata que "encara és necessari avaluar-ne les necessitats hídriques i justificar la capacitat de la xarxa d´aigua existent per cobrir-la".

No és clar, per tant, diuen els pagesos, "que els recursos hídrics del municipi siguin suficients per abastir un projecte urbanístic d´aquestes dimensions".



Unió de Pagesos participarà a la trobada reivindicativa convocada per la plataforma Salvem Garriguella.