Tall de llum a tot Figueres de matinada

Una avaria a la subestació elèctrica de Figueres va deixar sense llum a mitjanit a 35.427 abonats. Tota la ciutat es va quedar a les fosques uns vint minuts. Una part, set mil abonats, van haver d'esperar dues hores a tornar a tenir servei.

L'apagada es va produir a les dotze i cinquanta-un minuts de la matinada. Segons Endesa, es va produir al seccionador de la subestació de forma fortuïta. Això va produir un tall de llum que va afectar un gran nombre d'abonats.

La companyia elèctrica va enviar els serveis tècnics per a reparar l'avaria i es van iniciar les maniobres per restablir el servei al màxim d'abonats possible.

Segons Endesa, el tall total de subministrament va afectar uns vint minuts. Va afectar les vivendes i la il·luminació dels carrers. Passada aquesta estona es va aconseguir restablir el servei a la majoria d'abonat reduïnt el nombre a nou mil. A partir de la una de la matinada s'havia reduït fins als set mil.

La situació es va donar per normalitzada quan passaven divuit minuts de les dues de la matinada.

L'hora en què es va produir l'avaria va permetre que no suposés tanta afectació per a la ciutat.