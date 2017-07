Comerç Figueres demana més fluïdesa en els accessos cap al centre de la ciutat

Comerç Figueres ha manifestat aquesta setmana la seva disconformitat amb la proposta de mobilitat presentada per l'Ajuntament de Figueres. L'associació assegura estar d'acord amb el canvi de sentit i l'obertura del carrer Lasauca com a entrada del nou giratori d'accés a Figueres procedent de l'N-260 i avinguda Salvador Dalí, però reitera que amb això no n'hi ha prou.

«Cal garantir més opcions de sortida i circulació fluida, que no generi embussos com els que les mateixes obres d'aquest giratori han generat a la sortida de la ronda Jacint Verdaguer», matisen.

Des de l'entitat figuerenca també afegeixen que «amb la proposta plantejada actualment, el que probablement s'aconseguirà és que els vianants no acudeixin a la ciutat, redirigint-se o acudint a altres poblacions o centres comercials que els permetin un accés i circulació efectius, sense embussos ni retencions». En aquest sentit, plantegen la reobertura del carrer Pep Ventura, que permetria, per una banda, l'accés directe al pàrquing prop del centre, sortida directa a l'avinguda Salvador Dalí i sortida direcció a l'estació de l'AVE (Figueres-Vilafant) i, per l'altra, descongestionar els vehicles que surtin per la ronda Jacint Verdaguer.

Una altra mesura que preveuen és la d'habilitar un carril de doble sentit a la part alta de la Rambla, permetent els vehicles que entrin pel citat carrer o provinents del carrer Vilafant, sortir de Figueres o buscar aparcament sense generar més congestions al centre.

Comerç Figueres sosté que els canvis de sentit viaris no haurien de fer-se efectius fins que no s'hagin desenvolupat i realitzat totes les execucions prèvies de senyalització, preparació i adequació de les zones d'aparcament dissuasius corresponents. «Actualment, l'aparcament dissuasiu existent per l'entrada de la carretera de Llançà és poc més que un descampat», afegeixen.



Via lliure als visitants

El president de Comerç Figueres, Lluís de Anguera, va transmetre la preocupació del seu sector, afegint que la gent «ha de poder arribar bé fins al centre». «No entenem aquelles mesures que dificulten l'accés de visitants», va dir. Només així els turistes o persones procedents d'altres localitats de la comarca que vulguin venir a visitar la ciutat (ja sigui el Museu Dalí, del Joguet, o els comerços que es troben al centre de Figueres), «podran fer-ho amb comoditat, sense entrar en un laberint que els condueixi en tot cas a marxar sense ni tan sols parar-se o baixar del cotxe», afegeix l'associació.