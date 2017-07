Dimiteix el regidor del PDeCAT que va permetre una exhibició dels militars davant el seu càmping de l'Escala

El regidor de l'Escala que va permetre una exhibició de l'Exèrcit i la Guàrdia Civil davant el seu càmping aquest divendres ha dimitit. Martí Guillem va posar el seu càrrec a disposició el mateix divendres, però no ha estat fins avui que el president del partit a l'Escala, Robert Bosch, li ha acceptat.

Bosch reconeix que l'edil es va equivocar «en el moment», però no en el fons, ja que, segons explica, Guillem fa 22 anys que col·labora amb diferents forces de seguretat com els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, l'Exèrcit i la Guàrdia Civil. El president local del PDeCAT, reconeix que ha pres la decisió «a contracor», però que ho ha fet «pel bé de tots i en la línia que ha marcat el partit», i ha lamentat les pressions que han rebut per part del grup d'ERC a nivell local.

Martí Guillem ha deixat de ser regidor del PDeCAT a l'Escala, dos dies després d'haver col·laborat amb l'Exèrcit i la Guàrdia Civil en una exhibició davant el seu càmping. Segons ha explicat el president del partit a nivell local, Robert Bosch, l'edil «no s'ha equivocat en el fons però sí en el moment de fer-ho». «Estem parlant d'una persona que porta 22 anys col·laborant amb forces de seguretat, però no ha triat bé el moment», remarca Bosch.

El president local del PDeCAT ha posat en valor la «bona feina» que ha fet Martí Guillem a l'Ajuntament i reconeix que ha acceptat la dimissió a contracor, després d'haver-ne parlat amb calma durant tot el cap de setmana. De fet, la mateixa tarda de divendres, un cop va saltar la polèmica, Guillem va posar el seu càrrec a disposició del partit.



No hi ha hagut pressions



Robert Bosch ha deixat clar que la decisió d'acceptar la dimissió de Martí Guillem l'ha pres «exclusivament l'àmbit local del PDeCAT». «Ni Marta Pascal ni el president de la Diputació ens han pressionat perquè actuéssim d'una manera o altra», ha reblat.

Una pressió que, segons Bosch, sí ha practicat l'agrupació local d'ERC «des del primer moment». «Nosaltres mai hem actuat en relació a les pressions d'altres partits, i tampoc ho hem fet aquesta vegada», ha afegit.

Bosch, però creu que la dimissió del regidor «va en la línia de compromís que el partit té amb el procés» i assegura que es tracta de «la millor decisió per a tots». En aquest sentit, ha lamentat «el fet de perdre una persona que ha fet tan bona feina dins el partit» però reconeix que «estan contents perquè és el millor per a tots», ha conclòs.

Està previst que aquest dilluns el dimitit regidor comparegui per donar explicacions.