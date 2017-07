El tren nocturn París-Portbou es reprèn amb protestes perquè es millori el servei

Usuaris d'ambdues bandes de la frontera van protestar ahir a l'estació de Portbou per reclamar que les administracions es coordinin per millorar les interconnexions entre els dos països per poder circular a banda i banda de frontera. Ho van fer aprofitant que ahir, després de les seves reïvindicacions, es reprengués el servei del tren nocturn París-Portbou. Demanen que aquest torni a circular diàriament i no només els caps de setmana i l'estiu.

Els usuaris dels dos països van decidir sumar esforços i ahir la plataforma Defensem el Tren i l''Associació d'Usuaris de Tren Perpinyà Portbou Cervera van convocar una protesta a l'estació amb la presència d'un centenar de persones.

«El tren de nit més ecològic que un avió, menys car que un TGV i més confortable que un autobús» o «Sí al tren de nit» van ser algunes pancartes que portaven els manifestants. Durant mesos van batallar perquè no se suprimís el servei i l'administració finalment ha optat per mantenir-lo però amb molta menys freqüència. Per això insisteixen que hauria de tornar a ser diari.

Però el principal problema dels usuaris que es mouen a ambdues bandes de la frontera de forma habitual per la proximitat entre les poblacions és la manca de coordinació horària entre els trens. Els combois espanyols arriben fins a Cervera i els francesos fins a Portbou però fan el viatge de tornada buits. Sovint quan arriben els passatgers, per exemple, a Portbou, el tren que va a Cervera ja ha sortit.

El portaveu de la Plataforma Salvem el Tren, Josep Maria Loste, ha remarcat que és voluntat política solucionar això. Proposen una mesura «senzilla i de cost gairebé zero» i és que es permeti als passatgers pujar als trens que tornen buits. «Guanyaríem onze interconnexions», remarca.

La protesta també va servir per a reclamar altres millores com l'elevació de les andanes i millora dels accessos a Portbou o la reducció del preu dels trens convencional.