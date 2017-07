Còctels de l'Alt Empordà en un nou projecte de l'Hotel Spa Terraza i Gerard Ruiz

El Grup Terraza estrenarà divendres una cocteleria d'autor inspirada en el territori, el Cocktail Time Terraza by Gerard Ruiz. L'establiment i el professional originari del Port de la Selva que ha aconseguit un gran prestigi al sector s'han aliat en aquesta nova proposta.

L'espai disposarà d'una carta especialment creada per Gerard Ruiz per a aquest projecte i inspirat cent per cent en el territori. Segons han avançat, entre els còctels que s´hi podran degustar hi haurà L'entramuntanat de romaní; L'Albera; El gran masturbador; Els camins de ronda; El Far del Cap de Creus; Cel rogent; L'emboirat; o La Ciutadella, entre molt d´altres.

Gerard Ruiz destaca que ha començat aquest nou projecte amb una gran il·lusió perquè es tracta de la seva primera cocteleria fixa. Ruiz es va formar dos anys a Londres i actualment ofereix serveis de càtering de còctels.

El director general del Grup Terraza, Miquel Gotanegra, per la seva banda, remarca la trajectòria de Ruiz i el valor afegit que aportarà al projecte. "Volem atreure la creativitat i el talent del territori per crear propostes innovadores i de qualitat, que aportin valor a la destinació i que estiguin alineades amb l´estratègia del Grup Terraza", ha manifestat.

El Grup Terraza de Roses és una empresa familiar creada el 1935. Esftà format per l'Hotel Spa Terraza, el 1935 Hotel & Apartaments, el càmping Salatà i Apartaments Terraza, amb apartaments a Figueres i Roses. Té un centenar de treballadors i disposa de 1200 places d'allotjament.