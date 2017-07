Defensa aixecarà una tanca de 10 quilòmetres a la base de l'exèrcit a l'Empordà

El ministeri de Defensa ha licitat la instal·lació de la tanca que ha de delimitar el perímetre de la zona de tir. Es tracta de deu mil metres quadrats amb una alçada d'un metre i mig. El cost de la licitació és de 220.773,87 euros.

La licitació que avança el diari Nació Digital és una de les mesures que es van comprometre a prendre després de les queixes per la caiguda de projectils a tocar de cases durant unes maniobres el 2015.

La tanca delimitarà una part del perímetre on es porten a terme els entrenaments. Cada cent metres hi haurà cartells advertint del risc de passar perquè és zona militar. El ministeri de Defensa justifica la mesura pel risc que suposa l'ús que s'hi fa d'armament i exercicis de tir en un espai on passegen excursionistes, caçadors o persones que resideixen als veïnats propers. La zona de tir se situa al Paratge Natural de l'Albera.

El malestar per la presència de l'exèrcit en una àmplia zona entre Sant Climent Sescebes i Espolla no és nova. Però l´any passat van caure una quinze de morters fora del perímetre i una part a tocar una vivenda. Va posar en peu de guerra als veïns, alguns cansats d´una situació que asseguren fa anys que dura. Es va constituir la plataforma Alto el Foc a l´Albera.

Veïns i ajuntaments de la zona van demanar mesures a la base militar de Sant Climent. Enretirar la zona de caiguda de projectils i la creació d'una tanca van ser les mesures més immediates que es van comprometre a prendre. La plataforma demana tancar el camp però fins ara Defensa s'hi ha negat.