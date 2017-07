L´Escala aprova la prolongació del passeig de Riells cap al port

L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat definitivament la prolongació del passeig de Riells fins a la zona del port i al parc de les Planasses. En una primera fase s'actuarà en el tram de l'avinguda Riells entre la Clota Petita i el carrer Sibil·la de Fortià. Aquest tram inclou també el pas arran de mar de la punta del Noi Esquerrà. El projecte sortirà a licitació per 771.000 euros, dels quals 400.000 estan coberts amb subvencions, segons ha informat l'Ajuntament.

En aquesta primera fase es preveu millorar la pavimentació de la prolongació del passeig de Riells fins a la Clota Petita, amb eixamplament de les voreres i la creació d'un carril bici. L'Ajuntament aprofitarà també per millorar la recollida d'aigües plujanes al final del carrer Sibil·la de Fortià. Per al banda del litoral tes millorarà el ferm, actualment en males condicions de conservació. Hi haurà unes escales que permetran seure i acostar-se arran de mar en el tram més cap a l'oest de la Clota Petita i es millorarà l'enjardinament i l'enllumenat de la zona.

El projecte contempla una altra fase d'ac tuació per continuar a través del carrer Romeu de Corbera fins arribat al port i a l'obertura d'un accés millor al parc de les Planasses.