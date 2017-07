L'exregidor del PDeCAT diu «haver estat víctima de la situació política»

L'exregidor del PDeCAT de l'Escala Martí Guillem va convocar ahir una roda de premsa per valorar la seva dimissió arran de l'exhibició militar que divendres es va fer davant del seu càmping de l'Escala. Guillem va assegurar que havia estat «víctima» dels seus errors, així com de «la situació política actual». També va explicar la seva decisió de deixar l'acta després que aquest passat diumenge el seu partit li acceptés. «La vaig presentar de manera irrevocable el divendres per no perjudicar el partit», va remarcar.

Guillem va admetre que, segurament, no va mesurar les conseqüències de l'actuació i va denunciar que ha estat objecte d'un «linxament» personal arran de l'exhibició que el seu càmping va promoure i en la qual van participar una vintena d'efectius de l'Exèrcit i la Guàrdia Civil.

L'actuació, que es va fer davant de les instal·lacions, simulava un assalt en línia de costa on els militars, armats, feien ràpel i nedaven fins a arribar a les dependències del càmping. Un cop dins van organitzar una conferència i van visitar una exposició que explicava els orígens de la base militar alt-empordanesa de Sant Climent Sescebes. «Vist el rebuig que ha generat a la societat i tot i que la majoria de clients ho han vist bé, vaig prendre la decisió», va insistir. Tot i això, va dir que si hagués de tornar a fer un acte així, potser ho faria «en un altre format menys mediàtic».



El context actual

Guillem va remarcar que no és l'«única víctima» del clima actual (en referència a l'exconseller Jordi Baiget) i va demanar «una reflexió». «Potser un clima més tolerant i menys maniqueu sumaria més gent al procés». En aquest sentit, va afegir que «no anem bé amb la divisió entre bons i dolents» i que «s'han d'acceptar idees discrepants per incorporar el màxim de gent», que «no es troba als extrems, sinó al mig».

Guillem va insistir que «no és cap crítica» al Govern i que mai faria res que pogués perjudicar-lo. Malgrat això, va afirmar que «cal eixamplar el procés i no hauríem de tenir pressa en convocar una consulta que té certes dificultats».

L'exregidor, que de moment només deixa l'acta i que no preveu per ara desvincular-se del PDeCAT, va dir també que ell sempre ha defensat que no hi ha fractura social a Catalunya però que, arran dels fets, «potser hi veig una certa esquerda».

Guillem va elogiar la secció local del partit i va negar cap tipus de pressió per fer-lo plegar. «He rebut moltes trucades de suport tant dels cossos de seguretat com de membres de tots els colors polítics», va dir. Va criticar, en canvi, la persecució a la qual, afirma, el van sotmetre algunes persones a les xarxes socials i en algunes webs. Per això, va repassar el seu currículum polític i la seva història familiar tot remarcant que els seus cognoms no deixen dubtes de la seva «catalanitat».